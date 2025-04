Základní část očima xG: dominantní Slavia, neštěstí Teplic. A proč není Sparta druhá?

Třicet kol uteklo, každý se v Chance Lize střetl s každým. Jde tak o nejlépe vypovídající období k datovému srovnání jednotlivých týmů, v nadstavbě už každého čeká jiný příběh. Realita je na trávníku, ne v počítači, ale i tak data dokreslují zajímavou část obrázku základní části. Například dle metriky očekávaných gólů (xG) měla Sparta atakovat druhé místo z pole position a Teplice by hrály v úplně jiných patrech tabulky. Proč byla realita jiná?

Metrika xG, která počítá kvalitu šancí, které se v zápasech dějí před jednou či druhou brankou, je ve srovnání s realitou rozhodně za jedno s následujícím tvrzením: Slavia byla v tuto sezonu v lize dominantní. I v „očekávaných“ gólech dominuje v ofenzivě i defenzivě, sama branek mohla nastřílet klidně víc (61 ku 67), což značí alespoň zdravý trend tvorby šancí.

Dokud jsou i očekávané metriky zbytku ligy odskočené, jejich nenaplnění tým moc trápit nemusí. Slavia tedy i díky štěstí či brankářskému umu udržela dokonce o čtyři góly méně, než ji metrika přisuzuje. Jak ukazuje i tabulka očekávaných bodů, rozdíl mezi prvním a druhým místem by zůstal totožný.

Při pohledu na top čtyřku se Sparta vymyká. Jako jediná „přestřelovala“ (dala o dva góly víc, než měla) a jako jediná inkasovala přespříliš: 3,3 góly v mínusu nejvíce odráží například formu Petera Vindahla (podle dat měl chytit čtyři branky navíc). Jaký to rozdíl oproti Baníku, který v z hlediska očekávaných inkasovaných gólů zůstal v plusu o 11 branek!

To by nahrávalo tvrzení, že v dlouhodobém měřítku je defenziva a dobrý brankář důležitější. I v posledních čtyřech letech vyhrál ligu tým, který xG „podstřeloval“ a naopak si nadprůměrně vedl při inkasovaných šancích (zákrok brankáře, blok, vystavil soupeře do špatné pozice).

Jedinými dvěma týmy, které se překonaly na obou stranách, jsou rivalové Jablonec a Liberec. Kováčův tým na xG trpěl po podzimní části a situaci na jaře vyrovnal, kdy se naopak v defenzivě přesunul do pozitivní bilance, celkově mohl inkasovat o devět branek více. Ještě lépe je na tom Jablonec, kde hrálo velkou roli štěstí a neschopnost střelců soupeře, ze 13 branek navíc totiž Jan Hanuš chytil navíc jen čtyři.

Vstřelené a inkasované góly oproti očekávaným (xG) a očekávaným inkasovaným (xGA) gólům:

Tým xG góly xGA inkasované góly Slavia 66,8 61 15 11 Plzeň 54,5 50 34,5 28 Baník 54,4 52 36,8 26 Sparta 54,3 56 29,7 33 Jablonec 45,6 47 38,1 25 Olomouc 35,5 46 39,3 41 Liberec 42,3 45 40,2 31 Karviná 43,7 40 56 52 Hradec 37,3 33 45,2 31 Bohemians 37,7 32 43,3 42 Ml. Boleslav 45,1 40 51,8 40 Teplice 36,4 32 39,9 42 Slovácko 31,5 25 44,3 51 Pardubice 29,7 22 47,2 49 Dukla 27,2 23 50,7 47 Č. Budějovice 29,6 14 60 78

Jak je ale vidět na „datové tabulce pravdy“, tedy očekávaných bodů, Kozlův tým štěstí v umístění neovlivnilo. Defenzivní propady si Jablonec očividně vybral v zápasech, kdy na body stejně dosáhnout nemohl. Naopak Spartu defenziva hrající pod datovým standardem zklamala – v nadstavbě by jinak atakovala druhé místo z nejlepší výchozí pozice.

Největším „underperformerem“ základní části jsou Teplice, které v reálu skončily na vrcholu tabulky o udržení, dle xG mohly ale klidně být těsně pod skupinou o titul. Výkyv očekávaných gólů od reality není velký, ale Frťalova parta zkrátka často ztratila klidně jen jedním nadbytečným (či nevstřeleným) gólem drahocenné body. Kdyby měli Severočeši Jana Klimenta, byly by o pořádnou porci bodů jinde, ze střelcova apetitu benefitovala Sigma deseti vstřelenými brankami nad plán a neskončila devátá.

A co druhý konec tabulky? Mít Dynamo větší kombinaci štěstí, ale především spíš kvality v útoku a v bráně, hrálo by s plným sebevědomím ještě o barážové příčky. 60 inkasovaných očekávaných gólů je extrémem, ale po 30 kolech minulé sezony byly kupodivu Budějovice na úplně stejném čísle. Tento ročník ale 18 góly inkasovanými navíc a střeleckou impotencí (mínus 16) posunuly do jiné dimenze.

Tabulka dle očekávaných bodů (xP):

Tým xP body po 30. kole rozdíl v umístění 1. Slavia 78 71 - 2. Sparta 55 62 +2 3. Plzeň 54 65 -1 4. Baník 51 64 -1 5. Jablonec 45 51 - 6. Liberec 42 42 +1 7. Teplice 41 34 +5 8. Bohemians 39 34 +2 9. Olomouc 39 43 -3 10. Ml. Boleslav 38 34 +1 11. Karviná 37 41 -3 12. Hradec Kr. 38 40 -3 13. Slovácko 33 32 - 14. Pardubice 31 19 +1 15. Dukla 27 24 -1 16. Č. Budějovice 25 5 -

Poznámka: Očekávané body jsou vypočítávány dle kvality šancí (xG) v jednotlivých utkáních. V těch, kde měl tým o 0,5 vyšší xG než soupeř, jsou mu připočítané tři body.