Expert Levý o lize: Šulc hráčem sezony, odměna pro Kozla. Liberci zbyl „zlatý ananas“

Třicet kol Chance Ligy vyneslo do čela Slavii, která jde do pětikolové nadstavby s luxusním třináctibodovým náskokem na druhou Plzeň. Titul je prakticky rozhodnutý, velký boj čeká Viktorii, Baník a Spartu o další pozice. Odpovídá tabulka výkonům jednotlivých týmů? Kdo je osobností soutěže, kdo překvapením a jaké celky zklamaly? Základní část hodnotí v pravidelném komentáři pro Sport expert a trenér Stanislav Levý.

V jaké pozici jdou přední mužstva do nadstavby?

„První pětka to zvládla, všechno odehrála za tři body. Některá mužstva, třeba Baník s Bohemkou nebo i Sparta v závěru v Pardubicích, to odehrála s určitými problémy. Ale počítají se tři body. První pětka zůstala na stejných bodových rozestupech, do nadstavby se nic nezměnilo. Slavia zvládla utkání se Slováckem absolutně bez problémů, výsledek 2:0 neodpovídá průběhu hry, výhra měla být daleko vyšší. Především v prvním poločase proti slabému Slovácku absolutně dominovala.“

Má se Slovácko bát před baráží Dukly, která na něj ztrácí šest bodů?

„Dukla se na jaře zvedla, výkonnost šla nahoru, na rozdíl právě od Slovácka nebo třeba Mladé Boleslavi. Šest bodů je přeci jen dostatečný polštář. Faktem je to, že Slovácko ani Boleslav, která prohrála sedmý ligový zápas za sebou, se ve skupině o záchranu nemohou ukonejšit tím,