Bílek: Měl jsem i ligové nabídky, zahraničí jsem vyloučil. Horváth spolupráci s díky odmítl

Téměř dva roky po konci v Plzni čekal na další trenérskou štaci. Michala Bílka (60) oslovila až nabídka z reprezentační jednadvacítky. Zkušený kouč, který v dubnu oslavil kulaté jubileum, přišel do nové práce odpočinutý a plný energie. „Poslední půlrok už cítím zase chuť se do fotbalu vrátit,“ připustil na úterní tiskové konferenci, kde byl oficiálně oznámený jako nástupce Jana Suchopárka.

Co rozhodlo o tom, že jste přijal nabídku z reprezentační jednadvacítky?

„Nejdřív chci poděkovat FAČR za tuhle možnost, moc si toho vážím. Už při první schůzce s Erichem (technickým ředitelem Brabcem), kde mi řekl, že by měli na asociaci zájem, abych nastoupil k budoucí jednadvacítce, mě to hned začalo zajímat. Potěšilo mě to a rozhodl jsem se, že nabídku přijmu. Je to lákavá výzva, obrovská motivace.“

Proč vás motivuje vést zrovna český mládežnický výběr?

„Ve fotbale už jsem něco zažil, jako hráč i jako trenér. V Blšanech jsme spadli z ligy, se Spartou udělali double, pak jsem získal titul v Plzni, zahráli jsme si v Lize mistrů. Trénoval jsem nároďák, na EURO 2012 jsme se dostali do čtvrtfinále, vedl jsem i reprezentaci Kazachstánu. Co mi chybí, je zahrát si na mistrovství Evropy s jednadvacítkou. To je ta obrovská motivace. Vedle toho také zlepšovat a posouvat mladé kluky a vychovávat je pro áčko.“

Naposledy jste vedl téměř před dvěma lety Plzeň.

„Rok a půl jsem měl pauzu, po Plzni jsem cítil, že ji potřebuju. Trošku ze mě vyprchala energie, kterou jsem do té doby měl. Poslední půlrok zase cítím chuť do fotbalu, vnímal jsem to tak, že už je načase se do něj vrátit.“

Uvažoval jste v mezidobí bez fotbalu, že už se k trénování nevrátíte?

„Po angažmá v Plzni jsem byl rozhodnutý, že si dám delší pauzu. Potřeboval jsem si odpočinout. Fotbal jsem pochopitelně úplně nevypustil, díval jsem se na zápasy. Mám to pořád zaryté pod kůží. Nevěděl jsem dopředu, jak bude pauza dlouhá, čekal jsem, jak se zachová má mysl. Zda začnu trénovat po půl roce, nebo po roce... Až nedávno, po roce a půl, jsem cítil, že nastal správný čas. Návrat se blížil a byl jsem rozhodnutý, že se chci k trenéřině vrátit.“

Měl jste i jiné možnosti z klubové scény?

„Potěšilo mě, že během mojí téměř dvouleté pauzy jsem dostal několik nabídek z české ligy. Poslední půlrok jsem byl kontaktovaný dvěma kluby (jedním z nich byla Mladá Boleslav). Ale jakmile jsem vstoupil do jednání se svazem, rozhodl jsem se, že tomu dám přednost před ligovou nabídkou. Vidina mistrovství Evropy je pro mě opravdu lákavá, to mě ohromně motivuje. Během těch dvou let jsem měl i nějaké náznaky ze zahraničí, ale to jsem vylučoval. Nechtěl jsem se už někde plahočit a spíš zůstat doma.“

Horváth odmítl, kdo místo něj?

Zvažoval jste národní tým ve smyslu, že po EURO 2012, kdy jste vedl áčko, nebylo kolem vás ani týmu pozitivní klima?

„U áčka už je to dlouho, strávil jsem u něj v té době čtyři a půl roku. Atmosféra nebyla úplně ideální, ani pro moji rodinu. Ale od té doby se udála spousta věcí, povedlo se mi pár úspěchů. Jsem zase zkušenější, klidnější. Nemám obavy z toho, že by na mě měl být u jednadvacítky vytvářený obrovský tlak, který bych nezvládl.“

Už máte jasno o složení realizačního týmu? Mluvilo se o Pavlu Horváthovi, se kterým jste pracoval v Plzni...

„S Pavlem jsem komunikoval, měl jsem zájem, abychom spolu jednadvacítku dělali. Pavel trénuje Most ve třetí lize a má spousty dalších věcí, kterým se věnuje. Nabídku s díky odmítl. Teď jednám se dvěma jinými trenéry, ale ještě nejsme na 100 procent domluvení. Pokud to vyjde, jsou to lidé, se kterými už jsem v minulosti dělal.“

Využijete komfortu, že máte delší čas na přípravu? Kvalifikace na EURO 2027 startuje až v září.

„Je to příjemné, ale na klubové úrovni za chvíli končí sezona, budou dovolené, zápasy se hrát nebudou. Vítám to, v budoucí jednadvacítce je pro mě spousta hráčů ještě neznámá, pomalu se s nimi seznamuji. Byl jsem se podívat na reprezentační dvacítce s Německem, také na devatenáctce, když prohrála kvalifikaci s Nizozemskem. Sleduji ligové zápasy, ve kterých hrají mladí kluci. Je příjemné, že mám čas na to je poznat, k tomu je určené i soustředění naplánované na začátek června.“

Vítáte spolupráci s trenérem áčka Ivanem Haškem?

„S Ivanem jsme dlouholetí spoluhráči, hráli jsme spolu asi od patnácti let, máme k sobě blízko. Pochopitelně má áčko přednost, když někdo v našem týmu bude mít výkonnost, aby tam dostal šanci.“

Už máte představu, jakým stylem se chcete s reprezentací prezentovat?

„Hlavní jsou výsledky, chceme se dostat na mistrovství Evropy. To je první věc. Druhá, aby to kluky bavilo a pak aby to také bavilo fanoušky. Ale na větší detaily je ještě brzy. Záleží i na typologii hráčů, kterou budeme mít k dispozici. Pokud budeme hrát na dva vysoké útočníky jako v Plzni na Chorého a Beauguela, budeme to tlačit víc do vápna. Když nám naopak budou nastupovat menší, rychlí útočníci, couvneme a budeme hrát na rychlé brejky. Seznámíme se s týmem a pak si řekneme, jakým způsobem budeme hrát.“

Očima Petra Fouska

„Jsem přesvědčený o tom, že jsme vybrali dobře. Michal je renomovaný trenér s úspěšnou hráčskou i trenérskou kariérou, vedl i naši reprezentaci na EURO 2012 a dostal se do čtvrtfinále, tenhle úspěch je třeba i zpětně ocenit. Na klubové úrovni působil naposledy v Plzni, kde hrál špičku v lize i evropské poháry. Jsme rádi, že dal reprezentaci přednost před angažmá v klubech. Jednání byla konstruktivní, dohodli jsme se poměrně rychle. Bylo vidět, že Michal má chuť, přeji mu ve funkci úspěchy a věřím, že naplní naše cíle: kvalifikovat se na EURO do Albánie a Srbska 2027 a pokusit se o olympiádu, kam je to ale kvůli postupovému klíči drsné.“