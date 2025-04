Čtete: Liga očima fanoušků: zachránce Kuchta, Mosquera není Krmenčík. Dva body do mistrovských oslav

Hóóónza Kuchta, jinak to nevidím!

Na začátek jsem si vybral upravený pokřik, kterým jsme dříve častovali naši ikonu Honzu Bergera. Jan Kuchta je totiž také zachráncem, který nás ještě drží v naději na Evropskou ligu. První poločas v Pardubicích v našem podání ještě jakž takž, okořeněný gólem. Ale naše hra, kdy přihrávka hráče, který není atakován, směruje na našeho brankáře, je ale naprostý alibismus. Stejně jako autová vhazování, kdy trpělivě čekáme, až soupeř sešikuje obranné valy, a teprve potom útočíme do plných. Opravdu geniální taktika!

Také se nám to vymstilo v začátku druhé půle, protože soupeř převzal iniciativu. Ne proto, že by byl lepší, to my jsme byli o tolik horší. Sice se to blbě poslouchá, a ještě hůře píše, ale je to tak. Mnoho na tom nezměnil druhý gól, který nás ukolébal do polospánku. Ale ouha! Pardubice, které jsme měli suverénně přehrát, přidaly na důrazu, a to stačilo. Sice nevyužily tragické přihrávky Emmanuela Uchenny, ale brzy nato snížily a zase jsme se třásli o výsledek. Proboha, to jsme Sparta?! S takovou hrou si na pohárovou Plzeň asi nepřijdeme.

Miloš Kolář. 74 let, fotbalový důchodce