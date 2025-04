Šmicer o mistrech ze Slavie: Nejcennější zboží, rošťák Kušej. Chybí mi čísla u...

Šmicer: „Byl jsem zklamaný, že se nedostal na šampionát do Německa, což mu po bídném jaru v Boleslavi asi otevřelo oči. Na podzim už vypadal úplně jinak, proto v zimě přestoupil do Slavie. Je to rošťák, na place nevyzpytatelný, chodí jeden na jednoho, vymýšlí různá zakončení, je neustále v pohybu, umí obejít protihráče. To chci vidět já i slávističtí fanoušci. Na konci základní části přidal góly, v Olomouci hned tři. Tak to musí být. Když hrajete ve Slavii útočníka, čísla jsou nutností. To si nově příchozí kluci musí uvědomit. Je sice dobré, že uděláš jednu kličku a pak hned druhou, ale musíš to podpořit asistencí na gól. Jinak to nejde. Nemůžeš jen hezky vypadat, musíš taky přidat nadstavbu, a tou jsou body. Slavia získala titul, to je super, ale drtivá většina ofenzivních hráčů musí být gólově víc znát. Je potřeba, aby cítili tlak. Proto jsem za Vasila rád, že ve čtyřech zápasech vstřelil sedm gólů. Podívejte, fanouškům je jedno, jestli Kane nebo Lewandowski dají někomu housle. Oni od nich čekají góly. K ničemu jinému na hřišti nejsou. A tak to musí brát i kluci ve Slavii.“