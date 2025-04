Dvě zlaté dvojky dominovaly vyvedené choreografii, dvaadvacátý titul ve slávistické historii je skutečností. V Olomouci se prvního velkého úspěchu dočkal majitel Pavel Tykač. Na slávu přiletěl s dcerou vrtulníkem, do Prahy se vraceli společně s hráči vlakem. „Je to bomba, jsem nadšený,“ vyprávěl do kamer s červenou mistrovskou čepicí na hlavě.

Tomáš Chorý dvakrát, Vasil Kušej dokonce třikrát. Dva ofenzivní divoši v bíločervených dresech provedli Slavii titulovým zápasem, pěti góly proti Olomouci zařídili výsledkově nejsnazší triumf v ročníku. Závěr mistrovské jízdy připomínal exhibici, končilo se stylově – čili dominantně. A taky hodně vesele.

Deset minut před koncem začalo na střídačce Slavie hemžení, dolů z tribuny migrovaly i nejvýznamnější postavy klubu – majitel Pavel Tykač s dcerou Veronikou, předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. Za chvíli měli na hlavě červené čepice s nápisem Síla mistrů.

V očekávání věcí příštích se všichni chytili za ramena a čekali na poslední hvizd. Hlavní arbitr Dominik Starý překvapil, v rozhodnutém zápase nastavil dvě minuty, právě v čase navíc málem došlo k vážnému zranění olomouckého stopera Abdoulaye Silly. Zaplaťpánbůh, že po drsném střetu s vlastním gólmanem Janem Koutným vše dobře dopadlo…

Podívejte se, jak fanoušci Slavie přivítali mistry před Edenem • iSport TV

Pak už opravdu prořízl Andrův stadion poslední hvizd. Slávistům zněl rajsky. Masa lidí se dala zběsile do pohybu a štěstím jančila pod „mušlí“. Rozvážným krokem kráčel ke slavící partičce taky Tykač s dcerou. Slavii koupil v prosinci 2023, půl roku na to kousal trpký závěr sezony a rozpačitě sledoval mistrovské kejkle největšího rivala z Letné. V první kompletní sezoně se už titulu dočkal.

„Deset let, pět titulů. To jsem řekl Jaroslavovi (Tvrdíkovi),“ poodkryl vysoce ambiciózní plány v době převzetí klubu.

První čárku si udělal v sobotu šestadvacátého dubna. Krátce promluvil do kamer Oneplay Sport. „Je to bomba. Je to úžasné. Jsem nadšený. Je to chvíle, na kterou jsem čekal. Vlakem pojedeme tři hodiny do Prahy. Měl bych ráno vyzvednout ženu na letišti, ale asi to neklapne,“ usmál se.

Souprava Českých drah s originálním názvem PRO TITUL dorazila z Olomouce do stanice Eden čtvrt hodiny před druhou ranní. Mohla chytit zpoždění, ale dopravní komplikace nedopustili nedočkaví hráči. Trenéra Trpišovského nekompromisně odtáhli z tiskové konference v útrobách Androva stadionu a posadili do autobusu směr hlavní nádraží. Na nikoho se nečekalo. Výjimky neexistovaly.

U Edenu čekaly na zlatou výpravu zhruba čtyři stovky fanoušků. Hráči se s nimi pozdravili, za deset minut už byli uvnitř stadionu a pokračovali v oslavách. Končilo se brzo ráno. „Dneska spát nepůjdu,“ rozhodl se Tomáš Holeš.

Určitě nebyl sám. Velká slávistická noc byla v plném proudu.

Hlavní oslavy s příznivci čekají slávisty až 24. května, kdy po závěrečném kole nadstavby a domácím zápase s Ostravou převezmou pohár pro nové šampiony. Červenobílí získali první titul od roku 2021 a celkově osmý v samostatné ligové historii.