Byl jsem zlý, takto mě kluci dlouho neslyšeli, přiznal Hapal. Boulova žlutá? Faul na něj...

Kdybyste úvod neprospali, nemusel jste zvyšovat hlas...

„V první půli jsme nebyli ve své kůži. Nebyli jsme dostatečně agresivní, prohrávali jsme hodně soubojů, soupeř byl u všeho dříve. Dvakrát jsme inkasovali, i když si myslím, že první gólovou šanci jsme Šíňasem hlavou měli my. Nedali jsme ji. Pak už byla druhá půle z naší strany velice slušná, chtěli jsme zápas otočit. Dali jsme kontaktní gól na 1:2 a pak jsme měli i dostatek šancí, abychom otočili. Ale je třeba říct, že Jablonec měl spoustu brejkových věcí, které nedořešil. Asi nás to po poháru nějak dohnalo. Doma jsme skoro neztráceli, je třeba se oklepat.“

Chyběl hodně zraněný Tomáš Rigo?

„Chyběl, odehrál společně s Boulisem celou sezonu. Jirka Boula zase naběhal neskutečné množství, je vidět, že on i celé mužstvo je po fyzické stránce připravené. Chyběly nám emoce.“

Přitom Tomáš Zlatohlávek, který ho ve středu zálohy nahradil, je agresivním typem.

„Nebylo to úplně ideální. Je zvyklý na pozici výše, přece jen Šíňas tam ve druhém poločase byl daleko více cítit. Hlavně v přechodu odzadu měl spoustu situací. Je to daň, že Zlaťas v těch zápasech moc nebyl. Nic bych mu nevyčítal, snažil se odevzdat maximum, ale nebylo to optimální z jeho strany, ale ani celkově z toho důvodu, že to není typ hráče na tuto pozici.“

Tak proč jste ho tam dal?

„Nechtěli jsme dělat příliš změn. Nějaké jsme udělali, ale to byly změny u hráčů, kteří jsou zvyklí na těch postech hrát. Holzer nastoupil na své straně, Kornezos místo Frydrycha. Hrál tam v Jablonci a odehrál dobrý zápas, tentokrát až na nějaké situace při rozehrávce taky. V defenzivní činnosti nepropadl. Prakticky jsme udělali jen jednu změnu. Hledali jsme hráče, který by tam mohl pasovat. Rozhodli jsme se pro Zlatana, více jsme nechtěli dělat nějaké rošády.“

Příště budete muset dělat nicméně další změny, vykartovaný je Jiří Boula.

„Shodou okolností jsme dostali jen jednu žlutou kartu a zrovna Boulis. Zákrok byl takový... Nevím... Šel tam na riziko, ale soupeř mu přišlápl nohu a spíše to byl faul na Boulise než na soupeře. Bohužel. Jsou tam další v ohrožení kartami, budeme si s tím muset nějak poradit.“

Neuvažovali jste při nedostatku středopolařů o tom, že by na lavičku šel někdo z béčka? Třeba Komljenovič?

„My spíše uvažujeme o tom, aby ještě nějací hráči od nás šli pomoci béčku... Takže ne, nechtěli jsme do toho vůbec sahat. Hráče máme, i kdyby měli hrát z jiných pozic. V určité fázi utkání i Ewe hrál ze středu hřiště trochu níž. Zvládl by to.“

Pomohly změny o přestávce?

„Nevím, zda to bylo změnami, ale přístup byl jiný. Byli jsme agresivnější, pohyblivější, soupeře jsme zatlačili na jejich půlku a oni zlobili jen z brejků. Ale oni mají to mužstvo tak postavené, mají rychlé hráče, hlavně ty podhrotové, to nám dělalo problém. Dobře bránili, není náhoda, že jsou asi druhým nejlépe bránícím mužstvem ligy. I tak jsme ty situace měli. Ewe stoprocentní hlavičku, Filda Kubala při troše štěstí nebo při lepším řešení mohl ten zápas otočit i sám. Bohužel jsme nebyli efektivní.“

Klimenta nám je líto, ale názor nezměním

Ovlivnil výkon emočně vypjatý a nezvládnutý pohárový zápas s Olomoucí?

„Věřím, že úplně ne. Zklamání tam bylo po celý týden cítit, ale my jsme hráče chtěli dostat do nějaké kondice, na tréninku vypadali velice dobře. Bylo to o nějakých emocích, ve druhé půli jsme ze střetů o balon dokázali vydolovat ho pro nás. V první půli to bylo naopak, ty míče buď získali, nebo se odrazily k nim. Musíte do souboje jít daleko více nachystaní, chyběla tam ta energie. Ale nechtěl bych to přičítat tomu zápasu. Je nám líto Honzy Klimenta, byl to nešťastný střet, ale názor mám stejný a měnit ho nebudu. Byl to faul, ale nešťastná náhoda, takových zákroků je v zápase spousta. Někde jsem četl, že jsem neprojevil lítost. To není pravda. Určitě jsem řekl na tiskovce, že nám je to líto. Hráči o tom diskutovali celý týden, já už se k tomu nechci moc vyjadřovat. Ani nesmíme. Myslím, že to ten zápas natolik neovlivnilo. Spíše to bylo o tom, že jsme nevstoupili do utkání s dostatečnou energií. Není možné, abychom v prvním poločase energie neměli a celý druhý ano. To byl hlavní rozdíl.“

Jak to prožívá Michal Frydrych?

„Komunikovali jsme s ním, kluci za ním stojí. Nebyl žádný úmysl hráče zranit, udělat takový faul, ale stalo se. Nenese to lehce, snažil se s Klimentem zkontaktovat.“

Za defenzivu jste chválil Kornezose, ale jeho parťák Matěj Chaluš byl namočený u spousty akcí Jablonce.

„I Chaly si trochu vybral daň u některých situací, ale zase jel nadoraz. Vyčítám mu, že hodně riskuje, že chce předskočit soupeře nebo že chce číst hru a proběhne soubojem. Myslím, že i ten gól z ofsajdu byl po jeho chybě v rozehrávce, která se dala řešit jednoduše na lajnu. Nebudu ho podle jednoho zápasu odsuzovat nebo soudit. Fakt jsme trochu limitovaní hráči vzadu. Chaly podával výborné výkony a zase bude.“

David Buchta taky?

„Je to dané i Ewem, protože ho hodně hledáme. Klademe ale všem hráčům na srdce, aby otáčeli hru z jedné strany na druhou. Buchtič dostává méně míčů, ale není úplně ve své kůži. Momentálně nepodává stabilní výkony, ale je to pro nás možná i další alternativa do středu hřiště. Pořád je to nebezpečný hráč pro soupeře, dokáže dát gól, situace vyřešit. Od nás je tam menší podpora v rozehrávce, mohl by dostávat více míčů, ale určitě to není ten Buchtič, kterým byl před pár utkáními.“