Liga očima fanoušků: Uchenna, omyl skautingu. Slavia a posily? Sparta dala varování

Ani jsem si nestačil pořádně užít pohárové vítězství, a už jsem dostal další ťafku. Plzeň se poučila, my jsme se na odvetu nepřipravili. Byli jsme zralí na bůra. Proč se to nestalo, to se musíme ptát Vindahla, který doslova čaroval. Netuším, jaká byla taktika trenéra na zápas, asi žádná. Už vím, že reakci na negativní vývoj zápasu z jeho strany nelze očekávat. Nejjednodušší by bylo svést vše na obranu, která skutečně hořela.

Ale proč? Protože záloha jako by na hřišti nebyla, čímž trpěli zejména dva zbylí útočníci, kteří připomínali ztracené ovce kdesi na Islandu. A bylo by krátkozraké kritizovat jen Ševínského, byť ztráta míče před první brankou jde skutečně na jeho vrub. Ale měl by to být právě on, mlaďoch, kdo vyburcuje mužstvo k alespoň průměrnému výkonu?

Asi těžko. Další velký omyl našeho skautingu je Uchenna. V mužstvu soupeře jenom chválím Šulce, téměř nedá špatnou přihrávku. Naproti tomu Červ by ve filmařině porazil i Hřebejka. Nezbývá než věřit, že náš majitel titul Tykačova týmu v lize jen tak neskousne, a přijdou razantní kroky.

Miloš Kolář. 74 let, fotbalový důchodce