Kabongo je zpátky! První minuty za béčko, pomoc na cestě do druhé ligy?

Čekaly se od něj velké věci. Christophe Kabongo (21) měl být po letním přestupu do Plzně jednou z hlavních palebních zbraní plzeňské Viktorie. Mládežnický reprezentant ale v sezoně odehrál jediné ligové utkání. Po zápase na Dukle (20. července 2024) se zranil, následovala operace kolene a dlouhá pauza. Mladý forvard je ale konečně, po devíti měsících, zpátky na hřišti. Kabongo nastoupil poslední dubnový víkend za béčko v Chomutově, ve zbytku ročníku by měl západočeské rezervě pomoct k cestě za postupem do druhé ligy.

Christophe Kabongo se dočkal návratu na trávníky v sobotu 26. dubna ve třetiligovém utkání na hřišti trápícího se Chomutova (na jaře získal pouhé dva body). Za plzeňské béčko odehrál závěrečnou půlhodinu a přispěl k výhře 2:1.

Pro západočeský klub jde o pozitivní zprávu. Kabongo má za sebou operaci kolene a dlouhou rekonvalescenci, do zápasu naskočil po devíti měsících. Viktorii přibyl ke čtveřici Matěj Vydra, Rafiu Durosinmi, Prince Adu, Daniel Vašulín pátý velice kvalitní útočník.

Na návrat do prvního týmu to ale do konce sezony nevypadá, i vzhledem k formě ostatních ofenzivních hráčů Viktorie nemusí klub se zapojením talentovaného mládežnického reprezentanta spěchat. Kabongo už trénuje normálně naplno s áčkem, postupně potřebuje zvedat minutáž v zápasech. Zatím ještě nemá zdaleka ideální výkonnost, půjde podobný proces, jako při návratu Rafia Durosinmiho.

Zajímavá zbraň do závěru sezony béčka

Ve chvíli, kdy lékaři pustili Kabonga do zápasů, začal sbírat minuty v béčku, které mu má pomoct k návratu do ideální formy. Rezerva aktuálně vede svou skupinu ČFL o bod před Domažlicemi, cílem je pokusit se postoupit do druhé ligy.

Kabongo může být zajímavou ofenzivní zbraní trenéra Josefa Parláska. Béčko čeká ještě sedm kol a případná baráž o postup s vítězem druhé skupiny ČFL, kterou vede suverénně Ústí nad Labem. Dá se čekat, že někteří méně vytížení členové kádru prvního týmu mužstvu po skončení sezony v první lize mužstvo posílí.

Kabongo přišel do Plzně loni v létě. V mládeži prošel Spartou, v šestnácti zamířil do belgického Lommelu. Přes hostování ve slovenské Podbrezové, kde ho vedl český trenér Roman Skuhravý, zakotvil ve Viktorii, kde podepsal čtyřletou smlouvu. Přišel jako potencionální náhrada za Tomáše Chorého, který v létě zamířil do Slavie.

V letní přípravě vypadal skvěle, trefil se proti Karabachu i v generálce s Kodaní a do sezony šel jako nejlepší střelec týmu. „Snažím se být každým dnem lepší. Fotbal miluju, mám ty nejvyšší ambice,“ vyprávěl v exkluzivním rozhovoru pro Sport během letní přípravy v Rakousku.

Odehrál celý zápas na Dukle (Plzeň vyhrála 3:1), kde si odbyl ligovou premiéru. Zároveň šlo zatím o jeho jediné vystoupení v Chance lize. Na předzápasovém tréninku před duelem s Hradcem si nepříjemně zranil koleno, následovala operace a dlouhá pauza.