Slavia má 24 střelců, evropský unikát i plán do nadstavby. Plzeň zkolabovala v defenzivě

Tohle je vskutku zajímavá statistika. Slavia nasadila v této ligové sezoně na hřiště dvaatřicet hráčů a čtyřiadvacet z nich vstřelilo branku. Naposledy Tomáš Holeš. „Zrovna minulý týden jsme se bavili, že dlouho nedal gól,“ usmál se trenér Trpišovský. Jako by informaci zlehčoval, ale jde o unikát. Druhý tým z top 10 soutěží v Evropě má „pouze“ 19 střelců. „Je to odraz ofenzivních statistik, které máme. Počet šancí, doteků ve vápně… Snažíme se o celoplošný fotbal, všichni hráči jsou zapojení do defenzivy i ofenzivy, což z toho může vycházet,“ doplnil Trpišovský.