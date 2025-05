Dokonalý start poločasu. Dvě totožné akce Dukly za dvě minuty rozložily Pardubice

Souboj dvou týmů na barážových příčkách nabídl góly až po změně stran. Kdo se zdržel ve frontě na klobásu nebo přišel pozdě k televizi, o všechno podstatné přišel. Dukla ve druhém kole Skupiny o záchranu porazila Pardubice 2:0, oba zásahy přišly během prvních dvou minut druhého poločasu. „To je neuvěřitelný. Nedokážu si to vysvětlit. Ani jako hráč, ani jako trenér jsem nic takového neviděl,“ kroutil hlavou trenér hostů David Střihavka.

Více ze hry měla Dukla už v prvním dějství. Soupeře zatlačila, nadějných průniků do šestnáctky měla hned několik, ale nic většího z toho nebylo. Jedinou opravdu velkou šanci si vytvořil po krásném individuálním slalomu obranou „perníkářů“ Rajmund Mikuš, jenže napálil jen dobře vyběhnutého Vojtěcha Vorla.

Na góly si tak diváci na Julisce museli počkat až do druhé pětačtyřicetiminutovky. V ní však domácí útočníci už další dlouhé protahy nedopustili.

Okamžitě po rozehrávce ze středového kruhu rozehrál Jakub Hora do strany na Mikuše, ten vrátil před vápno Kevinu-Princi Millovi, který si nejdřív velmi dobře připravil balón a druhým dotekem ho napálil od tyče do sítě. Deset vteřin po startu poločasu tak červeno-žlutí vedli. „Ještě než jsem si sednul na lavičku, tak se domácí radovali,“ popisoval šok na úvod druhé půle kouč Pardubic David Střihavka.

Jeho protějšek po utkání vysvětlil, že první branka nebyla vůbec náhodná. „Tenhle gól jde za Míšou Horňákem, který má na starost tuhle situaci, takže to je jeho práce,“ chválil svého asistenta Petr Rada.

Střihavka nechápe zkrat...

Za chvíli se navíc skóre měnilo znovu. K rozehrávce se tentokrát postavili hosté. Míč uvedli do pohybu v čase 46:24 a o půl minuty později ho měli zpět v síti. Akce navíc šla jako přes kopírák. Horův nákop na pravou stranu opět posílal Mikuš před bránu a znovu hledal Millu. Tentokrát zakončení kamerunského útočníka zlikvidoval Vorel, ale k dorážce se dostal Marcel Čermák a akrobatickým způsobem zvýšil na 2:0. „Nedokážu si to vysvětlit, věděli jsme, že vstup do druhé půle bude důležitý a vůbec jsme ho nezvládli,“ nechápal Střihavka zkrat celého mužstva.

Ke dvěma gólům stačilo Dukle, že byl míč ve hře přesně 40 vteřin. V této krátké době tak domácí definitivně rozhodli zápas ve svůj prospěch. „Je to i trošku shoda náhod, že se to povedlo takhle krátce po té první brance, i když tyhle situace s Jakubem Horou tam máme nacvičené,“ prozradil Rada.

Velmi dobře si zkušený stratég uvědomoval, že dva slepené góly na začátku poločasu můžou soupeře úplně položit. „Gól na začátku poločasu je vždycky důležitý pro sebevědomí. Pro hostující tým je to naopak hodně nepříjemné,“ pochvaloval si klíčovou dvouminutovku.

Na druhé straně se jen těžko hledaly příčiny totálního výbuchu. „Spíš mi to připomíná hokej. Je to o koncentraci a mentální odolnosti hráčů,“ rozmýšlel trenér hostů nad nedostatky mladého týmu.

Zbytek utkání už mnoho velkých šancí nepřinesl. Pardubice se na žádný větší tlak nezmohly a Dukla spokojeně kontrolovala vítězství. Pražané tak stále drží naději na záchranu bez nutnosti barážových bojů, naopak Pardubice už jistě ví, že skončí na předposledním místě tabulky a budou muset hájit prvoligovou příslušnost ve dvojzápase s druhým nejlepším týmem Chance Národní Ligy.