Pardubice jistě předposlední. Kouč: Frustrující. Nedokážeme najít vnitřní sílu

Hororový start druhého poločasu na Dukle dal definitivní razítko na nevalné umístění fotbalistů Pardubic. Dva góly za dvě minuty a prohra 0:2 znamenají, že bez ohledu na zbylá tři nadstavbová kola skončí Východočeši na 15. příčce tabulky a o první ligu budou muset zabojovat v baráži proti druhému nejlepšímu celku Chance Národní Ligy. „Musíme si sáhnout na nějaký dobrý výsledek, abychom se do baráže nastartovali, protože tam to bude také nesmírně těžké,“ uvědomuje si trenér David Střihavka.

Dlouho to k tomu směřovalo, teď už je to oficiální. Pardubice skončí ligovou sezonu na nejnižší pozici za pět sezon po návratu mezi českou fotbalovou elitu. I pokud vyhrají všechna zbývající utkání, z patnáctého místa už se výš nevyškrábou.

Po prohře na Dukle přišel trenér David Střihavka na tiskovou konferenci evidentně úplně vyšťavený. Nejprve se na několik vteřin odmlčel, a pak ze sebe začal soukat kritické věty. „Jsme zklamaní. Hodně. A já asi úplně nejvíc,“ začal hodnocení dalšího neúspěchu. „Je to znovu frustrující. Nedokážeme najít nějakou vnitřní sílu, že by to někdo strhnul a ten nepříznivý vývoj nějak otočil. To mi tam chybělo,“ pokračoval zklamaný kouč.

V lize už „perníkáři“ prohráli počtvrté v řadě a jejich forma před již nevyhnutelnou baráží není nejlepší. Pokud se chtějí v nejvyšší soutěži udržet, musí během následujících týdnů přijít zlepšení. „Máme mladý tým a s tím to určitě může souviset. V ligových zápasech potřebujete větší zkušenost,“ hledal Střihavka důvody neúspěchu.

Dynamo? Ten zápas prostě musíme vyhrát

Patnáctá pozice znamená pro barážový dvojzápas nevýhodu odvety na hřišti soupeře. Tím bude už téměř jistě Chrudim, která si drží na druhé příčce druholigové tabulky komfortní náskok. Před klíčovou bitvou s lokálním rivalem se tak Pardubice musí oklepat. „Hrozně moc se teď potřebujeme odpíchnout od nějakého dobrého výsledku,“ uvědomuje si trenér Východočechů nutnost pozitivního závěru sezony.

Na konci sezony Chance Ligy tak Střihavka jednoznačně odmítá, že by třeba zkoušel šetřit hráče a připravoval se už jen na baráž. „Teď máme dvě utkání doma a budeme chtít sebrat co nejvíc bodů. Stačí jeden zápas a zase se budeme bavit jinak. Teď nás čekají Budějovice doma a řeknu to natvrdo: Ten zápas prostě musíme vyhrát. Ať se děje, co se děje,“ burcuje tým někdejší útočník a trojnásobný mistr ligy.

Ze své hráčské kariéry si také moc dobře pamatuje, že další neúspěchy musí tým co nejrychleji hodit za hlavu a přemýšlet pozitivně. „Je to víc o hlavě, aby kluci nepřemýšleli pořád jen o nějaké neproměněné šanci, ale dokázali od toho na chvilku vypnout a pak se do toho zase pustit,“ uzavřel náročné hodnocení poslední prohry.

Ideální šanci na zlepšení týmového ducha budou mít Východočeši příští víkend, kdy doma přivítají beznadějně poslední Dynamo.