Blíží se Radův konec v Dukle? Zatím se mnou nemluvili. Asi se mě bojí, říká kouč

Ve fotbale už toho zažil hodně a procestoval řadu českých klubů. Proto už ho jen tak něco nerozhodí. Petr Rada se bude pokoušet zachránit Duklu do posledního kola a dost možná i v následné baráži. Další letní přípravu už však na Julisce pravděpodobně nezačne. „To je fotbalový život,“ povzdechl si s klidným úsměvem na dotaz deníku Sport ohledně možného konce v klubu.

Informace o tom, že další sezonu už v Dukle začínat nebude, rozhodně nevyvrátil a podle všeho počítá s tím, že jeho štace u červeno-žlutých za pár týdnů skončí. „Jestli to někdo píše… To je vždycky nejlepší, když to ví novináři dřív než já,“ smál se.

„Já to nečtu, já se na tyhle sítě neumím ani dostat. Když to někdo ví, tak je dobře to říct,“ pokračoval dobře naladěný kouč ohledně spekulací. Přesto si ovšem neodpustil drobné rýpnutí směrem k vedení. „Myslím si, že by někdo mohl přijít a říct: ‚Pane Rado, máme jinou verzi.‘ Já pak určitě nebudu uražený nebo otrávený,“ dodal zkušený stratég.

Z jeho vyjádření bylo poměrně jasné, že určitě necítí žádnou zášť, pokud v klubu opravdu skončí.

„Vedení se rozhodlo pro jinou cestu. Když budu chodit s holkou, která se mi nelíbí, tak s ní přece nebudu chodit. Je to tak, ne?“ pobavil pár přítomných v tiskovém centru humorným přirovnáním.

Ve zbývajících kolech je tak připravený pokračovat na sto procent a co nejvíc pomoct Dukle v bojích o udržení v Chance Lize. „Já jsem profík a budu trénovat, dokud mi poběží smlouva. V tom se na mě každý může spolehnout. Máme před sebou tři zápasy a pravděpodobně baráž. Já mám smlouvu do 30. června a budu chtít každý zápas vyhrát. To je všechno, co vám k tomu můžu říct,“ uzavřel téma svého blížícího se konce na lavičce Pražanů.