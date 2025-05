Vstoupit do diskuse (

Přes mizérii posledních týdnů, dvě ostré prohry s Plzní (0:2) a Jabloncem (1:3), při nichž Sparta zkolabovala, zůstane trenér Lars Friis do konce sezony letenským koučem. V létě však přijde podle všeho velký třesk, trenérský i hráčský. Změnit uvažované kroky šéfů by neměl ani případný triumf ve finále poháru, v němž se rudí střetnou příští středu v Olomouci s domácí Sigmou.

Seděl na tiskové konferenci, viditelně zničený. Nebylo divu. Sparťané padli s Jabloncem jednoznačně 1:3, prakticky jistě přišli o šanci na druhé místo. Přitom jim nahrály víkendové výsledky, ztráty Plzně i Baníku.

Jenže nezareagovali, s výjimkou nějaké čtvrthodinky ve druhém poločase byli takzvaně druzí. Hosté brali jasné a zasloužené tři body.

„Jablonci se daří, je na vlně, ale stále je to soupeř, kterého musíme doma porazit. Pokud se ptáte na můj pocit, je to strašné. Musíte být stoprocentně připravení, tvrdí, soubojoví. Když se bavíme o síle, nebavíme se jen o fyzické síle, ale i o něčem v hlavě a to je nejdůležitější,“ přiznal Friis, že mu scházelo zejména odhodlání.

Pohříchu to nebylo poprvé, podobně mluvil Lukáš Haraslín po domácí ligové prohře s Plzní i dalším nedávném krachu ve Štruncových sadech. V poslední době se mužstvu vskutku podařil jen zápas (právě) s Viktorií v semifinále Mol Cupu.

Proto je Friis na hraně, rozebírá se jeho pozice.

„Pokud nevyhráváte, jste v ohrožení. Protože jde o top klub, o tomhle se vždy bude diskutovat. Ale pokud chcete od někoho konkrétní odpověď, nejsem ten správný člověk. Za dva a půl roku, jsem dal sto procent své energie do každého dne. Jestli to je dost, musí vyhodnotit někdo jiný,“ reagoval trenér.

Hodnocení - samozřejmě - přišlo. Sportovní ředitel dorazil v pondělí na Strahov, probíral situaci s realizačním týmem prvního celku.