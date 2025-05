Přesun z bundesligy do Česka? Slavia sleduje levého beka, agent potvrdil jednání

V sobotu po skvělém zápase Slavie s Plzní (4:3) vpustil Jindřich Trpišovský jakoby mimoděk malou bombu. „Koukáme teď na nějaké zápasy bundesligy. Sledujeme tam jednoho krajního hráče,“ řekl v kontextu toho, že nedávno viděl domácí zápas Wolfsburgu. To hned rozvířilo vlnu spekulací. Kdo je tajemný pan X a jak by si Slavia mohla dovolit přestup z této prestižní soutěže? Má to háček, slávisté totiž nejednají s německým klubem, nýbrž se slovenským.

Jestli fanoušci doufali, že si Slavia vybírá mezi klenoty týmu Wolfsburgu či Freiburgu, tedy týmů, které se potkaly předminulý víkend, musí si nechat zajít chuť. Zřejmě i do budoucna. Přetahovat kvalitní hráče z 1. bundesligy je i pro českého mistra směřujícího do Ligy mistrů nereálné.

„Řekněme, že průměrný hráč, co pravidelně hraje 1. bundesligu za tým z druhé půlky tabulky vydělává minimálně 50-60 tisíc euro měsíčně hrubého (až 1,5 milionu korun). Plus prémie, bonusy… To si nejsem jistý, že jsou v Česku kluby schopné zaplatit, to by musel být výborně vyskautovaný rozdílový hráč, aby se jim to vyplatilo,“ říká expert deníku Sport Petr Ruman, trenér žijící v Norimberku.

Rozdílový hráč od našich západních sousedů ale těžko přijde. Nehledě na Ligu mistrů, jen pramálo hráčů by ze sportovního hlediska měnilo německý kabát za český. To bylo patrné i při nedávné poptávce Slavie po Davidu Heroldovi z druholigového Karlsruhe. Agenti o Chance Lize nechtěli ani slyšet.

„Ve 2. a 1. bundeslize jde o prestiž, ale i o popularitu fotbalu v zemi, plné stadiony, skvělé zázemí. Pro mladé hráče je perspektiva dalšího posunu tak velká, že se českou ligou možná nebudou ani zaobírat. Pokud by třeba Němec z prvních dvou lig měl jít do Čech, musel by mu klub zaplatit takové peníze, že by nedokázal říct ne. Pro české kluby mi přijde zajímavá spíše třetí liga, odtamtud mohou brát fotbalisté krok do naší ligy opravdu jako posun,“ nabízí střízlivý pohled Ruman.