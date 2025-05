Brankáři před změnou pravidel: pět nezdržovalo, nejvíce rohů by způsobil Hanuš

Vstoupit do diskuse (

Od nové sezony čeká brankáře ve fotbalové Chance Lize novinka, která má omezit zdržování. Pokud bude strážce brány držet míč v rukou déle než osm sekund, rozhodčí proti jeho týmu může odpískat rohový kop. Nová éra se blíží a tak web iSport otestoval, kolik prohřešků by si brankáři v příští sezoně připsali. Výsledek? K vidění mohlo být 22 rohů navíc a několik vyloučení.

Pro připomenutí – současná pravidla dovolují brankářům držet míč v ruce šest sekund, ale v praxi tuto lhůtu (jejíž překročení má rezultovat ve žlutou kartu a nepřímý volný kop) žádný rozhodčí nedodržuje. A když už brankáře napomene, nepřímý volný kop neudělí. I proto přijde změna, která má dobré výsledky v Anglii i v Itálii - rozšíření časového úseku na osm sekund a při příliš dlouhém vyčkávání žlutá karta a rohový kop.

Gólmani si tak dvakrát rozmyslí otálet s rozehrávkou poté, co například stáhnou ze vzduchu centr. Jak ukázalo druhé kolo nadstavby v Chance Lize, limit osmi vteřin by stále většina porušila. Ale začněme u toho pozitivního – pět ze šestnácti gólmanů rozehrávalo bezchybně.

Mezi nimi byl Peter Vindahl, Jakub Markovič či Ivan Krajčírik, což souvisí i s několika faktory: jejich týmy velkou část utkání prohrávaly, tudíž nebyl důvod zdržovat. Navíc jde o moderní technické gólmany, kteří rádi hru zrychlují, a když už přijdou do kontaktu s míčem, raději ho mají u nohou. Ale doplňují je možná překvapivá jména – Matúš Hruška z Dukly a Jiří Borek ze Slovácka.

Především u mládežnického reprezentanta se zdálo, že už je v hlavě přeorientovaný na příští ročník, hned několikrát rozehrál přesně s odbitím osmisekundové prodlevy.

Kolik „rohů“ by způsobili ligoví brankáři ve 2. kole nadstavby?

Počet rohů Brankáři 5 Jan Hanuš (Jablonec) 3 Michal Reichl (Bohemians), Martin Janáček (České Budějovice) 2 Viktor Baier (Plzeň), Jan Koutný (Olomouc), Adam Zadražil (Hradec) 1 Jiří Floder (Mladá Boleslav), Richard Ludha (Teplice), Jakub Lapeš (Karviná), Vojtěch Vorel (Pardubice), Dominik Holec (Baník) 0 Jakub Markovič (Slavia), Ivan Krajčírik (Liberec), Peter Vindahl (Sparta), Matúš Hruška (Dukla), Jiří Borek (Slovácko)

Kdo by naopak neprošel? Někteří jen těsně. Ale například jablonecký Jan Hanuš by na Spartě teoreticky způsobil několik rohových kopů navíc (a byl by dvakrát vyloučen). Vymezený čas přetáhl v pěti případech, na což si bude muset dát v příští sezoně pozor. Dalšími provinilci byli Michal Reichl z Bohemians a budějovický Martin Janáček, míč drželi příliš dlouho třikrát.

Že příliš dlouhé držení míče není náhodou a pramení především z touhy pozdržet hru, ukazuje i fakt, že všech 22 porušení chystaného pravidla proběhlo za vítězného či remízového stavu. Když tým prohrával, létal balon od ruky rychle.

Za jakého stavu drželi brankáři balon přes osm sekund?

Když tým vítězil: 10

Když tým remizoval: 12

Když tým prohrával: 0

Nyní je otázkou, jak tvrdě budou rozhodčí pravidlo od příští sezony vymáhat. Dá se očekávat, že v určitých případech, například když brankář předvede náročný zákrok, nebudou na dodržování novinky tlačit s takovou precizností. I tak musí být ligové jedničky od léta na pozoru.