Javorček? Vysoká intenzita Slavie by mu sedla, říká slovenský novinář. Zájem má více klubů

Profilem levák s rychlostními dispozicemi. Jakmile se s míčem u nohy rozběhne, umí být velmi nebezpečný. Tak o Dominiku Javorčekovi hovoří Jan Jásenka, slovenský novinář z webu Šport.sk . „S vysokointezivním fotbalem Slavie by neměl problém,“ dodává. Dvaadvacetiletý hráč slovenské jednadvacítky, který je momentálně na hostování v bundesligovém Kielu, je vysoko na seznamu posil českého mistra.

Jaký příběh má Dominik Javorček?

„Je typickým produktem akademie Žiliny, která mladé hráče postupně zapracovává do kádru A mužstva. Javorček nemá raketovou kariéru, velmi zajímavou však ano. Ve slovenské nejvyšší soutěži má odehráno osmdesát zápasů, což je k jeho věku slušné číslo. V létě odešel na hostování do Holsteinu Kiel. Všichni byli zaskočení, šlo o velký kariérní skok. Není běžné odcházet ze Žiliny do bundesligy. Něco takového se na Slovensku často neděje, obzvlášť v případě jednadvacetiletého hráče. Dominik se ale dokázal v Kielu zapracovat, dostal nějaké příležitosti, objevil se i v základní sestavě. Jeho příběh považuji za inspirativní.“

Javorček je levonohý wingbek, zvládne i roli stopera. Je v lecčems podobný Dávidu Hanckovi?