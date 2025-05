Pozadí změny Šulcovy agentury: výpověď byla šok, hrozí žaloba i komplikace přestupu

Pavel Šulc prostřednictvím svého právníka podal výpověď agentuře Nehoda Sport v březnu. Hráč v ní jako důvod pro ukončení spolupráce tvrdí, že „Obecně nabyl pocit, že agent nedělá pro jeho kariéru maximum.“

„Tohle nepokládáme za legitimní výpověď, to jsme také sdělili jeho právnímu zástupci. Proběhlo několik jednání mezi právním zástupcem a mnou za agenturu Nehoda Sport, abychom urovnali spor. Ale obě stanoviska byla tak odlišná, že k žádné dohodě zatím nedošlo,“ vysvětluje právník Bronislav Šerák, který agenturu vedenou Davidem Nehodou zastupuje.

David Nehoda zastupuje plzeňského záložníka téměř 10 let, poslední smlouva byla uzavřena v září 2023 na dobu určitou do léta 2026, tedy na dobu platného kontraktu, který Šulcovi běží v Plzni. Reprezentant se netají přáním přestoupit do zahraničí, v zimě ani během jara ale do Plzně žádná konkrétní nabídka, který by odpovídala přáním klubu, nepřišla.

Nehodova agentura v šoku

Šulc byl nespokojený s tím, že mu Nehodova agentura žádný klub dosud nenašla, proto se rozhodl pro změnu a dohodl se u Niagara Sports, která u jeho jména aktuálně svítí na serveru transfermarkt.com. Zahraniční stáj má pod sebou například španělského záložníka Barcelony Daniho Olma nebo útočníka Alvara Moratu, který aktuálně hostuje z AC Milán v tureckém Galatasaray.

Odchod od Davida Nehody byl pro agenturu šokem. Zasáhl například Zdeňka Machoně, šéfskauta agentury, který hráče v šestnácti letech objevil a dohodl