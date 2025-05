Experti se shodují: Sparta nesmí derby vypustit. Výhrou si může udobřit fanoušky

trenér, expert Sportu

Dopadne derby jasnou výhrou Slavie?

Krysa zatlačená do rohu

„Půjde o vyrovnaný zápas, derby, jak se patří a rozhodnou maličkosti. Sparta to vezme jako šanci se nachystat na finále poháru, na to je derby před kulisou vyprodaného stadionu proti těžkému soupeři nejlepší příležitostí. Slavia je v pohodě, v lepším psychickém rozpoložení než Sparta. Ale krysa zatlačená do rohu je nejnebezpečnější, přál bych si, aby Sparta přesně taková byla. Nikdo jí nevěří, může to vzít jako možnost satisfakce a fanoušky si udobřit v tomhle těžkém zápase.“

Upřednostní Sparta před derby finále MOL Cupu?

Upřednostnil bych derby

„Upřednostnil bych nejbližší zápas, to je derby. Je to zápas s největším rivalem, s budoucím mistrem Česka na plném stadionu, mediálně velice sledovaný. Sparta se může psychicky nakopnout. Předzápasové prognózy jdou ve prospěch Slavie, ale vidím to jako obrovskou možnost Sparty. Snad uvidíme dobrý fotbal nahoruu dolů a bude to mít kvalitu. Sparta bude chtít podat dobrý výkon a udělat výsledek, který hlavy a psychické naladění do středy hodně zlepší.“