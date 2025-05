Sadílek vs. podavač míčů. Zelený: Opakuje se to tu. Trpišovský řekl, jak se konfliktům vyhnout

Šlo o zdánlivě nepatrnou epizodu z posledního derby této sezony. Přesto mezi sparťanskými fanoušky vyvolala na sociálních sítích záplavu poznámek. Záložník Lukáš Sadílek se na stadionu Slavie dostal do rozmíšky s podavačem míčů. „Tohle je taková klasika. Není to poprvé, co je tady problém s podavači míčů,“ připomněl jeho spoluhráč Jaroslav Zelený po prohře 1:2.

V 33. minutě si Lukáš Sadílek chtěl vzít jiný míč pro svoje typické dlouhé vhazování do slávistického vápna. Jenže podavač míčů mu ho nechtěl dát. Až když se ho začal domáhat víc, míč si od podavače mohl vzít.

„Opakuje se to. Musíte se zeptat jich, co tím sledují, proč to dělají. Emoce do zápasu určitě patří, je to občas divadlo z obou stran a je na rozhodčím, aby to korigoval,“ tvrdil Zelený.

Podavači míčů v Edenu prostě nemají mezi sparťany dobrou reputaci. Na podzim 2023 se řešilo, zda právě Sadílkovi schválně nenamáčeli míče, aby mu v rukou snadněji klouzaly a nedohodil tak daleko.

K čerstvému incidentu se vyjádřil také trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Názor mám pořád stejný. Chci spoustu míčů okolo hrací plochy na kuželech, ať si to hráči berou sami, a vyhneme se tomu. Vím, že se tam něco stalo, ale bylo to v levém rohu za střídačkami, tak nechci moc soudit,“ prohlásil. Sparťané určitě budou čekat, jestli se praxe při derby změní.