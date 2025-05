Bohemians mají první posilu! Dorazí reprezentant Estonska, nechtěl hrát na křídle

Už v zimě bylo jasné, že záložník Vlasij Sinjavskij (28) ve Slovácku od nové sezony pokračovat nebude. S vedením ani nejednal o prodloužení smlouvy. Podle informací iSport.cz už má o svém novém působišti jasno. V předstihu se dohodl na spolupráci s Bohemians. Do Prahy přejde jako volný hráč.

Estonský reprezentant působil v Uherském Hradišti tři roky. Nikdy se nestal nepostradatelnou součástí základní sestavy, v níž si nenašel pevnou pozici. Přesto byl často platný, dokázal svou kvalitou změnit běh zápasu. On sám se viděl jako levý obránce, šéfové vyhodnotili, že je platnější výš jako křídlo. S tím Sinjavskij nesouhlasil. Proto se rozhodl, že v létě změní vzduch. „Za mě je to křídlo, ale tam on nechce hrát,“ uvedl před pár měsíci Veliče Šumulikoski, sportovní manažer Slovácka.

Paradoxní je, že na jaře nastupuje Sinjavskij primárně jako ofenzivní krajní záložník a má nejstabilnější minutáž za celou éru v klubu. V posledních deseti partiích byl vždy členem základní jedenáctky! Přesto se jeho angažmá chýlí ke konci a od července se stane oficiálně posilou pražských Bohemians.

Rodák z Narvy a jednačtyřicetinásobný reprezentant Estonska působí v Česku od zimy 2021, před příchodem do Uherského Hradiště působil v Karviné. V nejvyšší soutěži dosud odehrál 125 utkání, vstřelil 10 branek a na 5 přihrál.