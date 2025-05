„Po obrovském zklamání ze zápasu v Olomouci už jsme nemohli nadále čekat. I s ohledem na fakt, že jsme v ligové tabulce až na čtvrtém místě a prohráli jsme čtyři zápasy v řadě. Probíhající sezona je pro nás všechny velkým zklamáním,“ řekl v oficiálním prohlášení Tomáš Rosický, sportovní ředitel.

Mužstvo po Friisovi dočasně přebírá Luboš Loučka, trenér druholigového béčka. „Dodá týmu novou energii. A hráči mají už jen dva zápasy na to, aby dokázali, že jim na klubu záleží,“ poznamenal Rosický.

Anketa Skončí Sparta alespoň na 4. místě Chance Ligy? Ano Ne

Friis přišel do Sparty v prosinci 2022 do pozice Priskeho asistenta. Loni v červnu po parťákově odchodu do Feyenoordu Rotterdam byl jmenován hlavním koučem. „Larsovi moc děkuji za vše, co pro Spartu odvedl a za jeho velký podíl na posledních úspěších klubu,“ dodal Rosický.

Sparta s největší pravděpodobností bude hledat nového trenéra pro příští sezonu v zahraničí. Deník Sport už před týdnem vybral jména, která by letenský klub mohla zajímat.