V Dynamu jsou bez výplat, čekání na licenci. Koubek řešil Američany, otázek je ale víc než dost

Po celosezonní mizérii na hřišti, kde České Budějovice dosud nevyhrály jediné utkání, se rozhoduje o budoucnosti klubu. Jistota a pozitivní vývoj směrem k důstojné účasti ve druhé lize dosud chybí. Lidé z Dynama od března čekají na výplaty, stávající majitel Vladimír Koubek zatím nedospěl k dohodě s některým ze zájemců. V klubu už měli být obhlédnout situaci zástupci investorů z USA, kontakt s nimi by měl podle informací iSportu zprostředkovávat agent Miroslav Krob.

V kancelářích Dynama dva zápasy před koncem sezony sílí nejistota. Dosud není znám nový majitel, z klubu jdou informace, že od března nechodí výplaty. Stávající vlastník Vladimír Koubek usilovně shání nového investora, nicméně dohoda stále nikde.

Nejdál jsou jednání s americkými zájemci, ti už dokonce měli přiletět na začátku týdne do Česka, aby přímo v Českých Budějovicích zmapovali terén. V jejich skupině mají figurovat i lidé z Balkánu. Jeden z nich by se dokonce měl později posunout do role generálního ředitele a klub řídit ve spolupráci s někým z regionu. Celý plán ale zatím nevzbuzuje úplnou důvěru a ke konkrétní dohodě dosud nedošlo.