Plzeň znervózněla, co změny? Sigma po oslavách odložila trénink, trenér vtipkoval

Plzeň mohla zvolit model Slavie. V případě úspěchu doma s Baníkem a získané jistotě druhého místa v lize cestovat v neděli do Olomouce bez nervů a vytížených opor, které se těšily na zaslouženou dovolenou. Jenže domácí ztráta s ostravským celkem (1:2) situaci zamotala. Viktoria musí dvě kola před koncem soutěže tvrdě „fárat“, aby uhájila vytouženou stříbrnou pozici. Na Sigmě vládne naopak po oslavách MOL Cupu velmi uvolněná nálada.

Západočeši měli v neděli doma Baník na lopatě, jenže selhali. Přišli o vedení 1:0, nevyužili množství šancí a nakonec utrpěli druhou porážku po sobě v rozhodující fázi sezony. Ostrava v tabulce srovnala skóre, oba celky jsou na 68 bodech. Plzeň zůstane při rovnosti bodů druhá, nicméně situaci si ze svého pohledu zcela zbytečně zkomplikovala.

„Poslední zápas s Ostravou má dvě roviny. První, že jsme byli lepším týmem, vytvořili si víc gólových situací. Druhá rovina je, že výsledkově jsme to nezvládli, prohráli a ztratili tři body. To jsme si museli vyhodnotit, ukázat si situace, proč jsme zápas nevyhráli, abychom se poučili a neopakovalo se to,“ ohlédl se za nemilou prohrou 1:2 plzeňský asistent Marek Bakoš.

Plzeň do nadstavby vstoupila skvělým výkonem proti Spartě a suverénní výhrou 2:0 (skóre mohlo být ještě mnohem vyšší), jenže další dva zápasy skončila s nulovou bodovou úrodou. Jednoznačně vlastní chybou – na Slavii přišla o vedení 3:1, nad Baníkem vedla doma 1:0.

V klubu zavládla hlavně po Baníku značná nervozita, dvě promarněné šance mužstvo citelně bolí. Nejde o to, že by Viktoria hrála špatně, ale vlastními chybami se připravila o náskok. Před nedělním výjezdem do Olomouce je celý tým na špičkách, nikdo nechce cokoliv podcenit.

Trenérský štáb může uvažovat i o zásazích do sestavy, byť zcela jistě nepůjde o razantní průvan. Řešit se může pozice chybujícího Václava Jemelky, jenže mezi stopery Plzeň příliš variant nemá. „Markovič nám chybí,“ povzdechl si Miroslav Koubek nad ztrátou středového stopera.

Místo něj operuje uprostřed středové trojky Sampson Dweh, poslední zápasy mu ale také příliš nesedly, hlavně na Slavii dělal velké chyby. Paradoxně je nyní obráncem s nejlepší formou devatenáctiletý Jan Paluska.

V sestavě Sigmy se čeká rotace

Pokud by trenéři chtěli do defenzivní linie sáhnout, do středu obrany je k dispozici dřívější dlouholetý kapitán Lukáš Hejda. Jenže zkušený stoper nehrál ostrý zápas od únorového osmifinále MOL Cupu se Zlínem. Trenéři mohou váhat také nad Caduem, jenž může mít zamotanou hlavu z hledání nového angažmá. V Plzni podepsat novou smlouvu nechce, probíhají spekulace, kam nakonec brazilský šikula zamíří. Vrátí se domů? Či snad přijme laso ze Slavie nebo Sparty?

Jak na tom bude Sigma po dvoudenních oslavách výhry v MOL Cupu, které stály za to, je samozřejmě otazník. Úsměvná situace nastala ve čtvrtek, čili den po vítězství finálového poháru. Realizační tým začal hledat náhradního maséra na páteční trénink, protože původně klasická dopolední jednotka byla vzhledem ke stavu hráčů posunuta až na odpoledne, kdy už měl jeden z masérů domluveno něco jiného. Však taky kouč Tomáš Janotka vtipkoval, že pochopí, když jej unavení hráči uvidí třikrát.

„Víme, že je třeba to oslavit. Dáme však dohromady takový tým, který bude připraven na utkání tak, abychom odvedli plnohodnotný výkon a předešli čemukoliv,“ zdůraznil Janotka už ve vážnějším tónu. Určitě by nerad opakoval výplach z minulého týdne, kdy Olomouc odjela z Jablonce s přídělem 0:4.

Čeká se rotace v sestavě, podobná možná té jako před týdnem na severu Čech. Některé opory dostanou stoprocentně volno, po náročném ročníku nemá smysl je ždímat přes závit a riskovat zranění. Třeba kotník zázračně uzdraveného stopera Jakuba Pokorného po pouhých třech trénincích před finále určitě uvítá odpočinek.

Janotka může v konfrontaci se špičkovým týmem otestovat muže na hraně, jako je například Abdoulaye Sylla nebo Vladislav Kreida, či tolik nevyužívané tváře jako Jana Fialu, Jakuba Elbela, Mosese Amasiho nebo Filipa Slavíčka.

Stejně tak šanci vyhlížejí (z dosavadní minutáže velmi zklamaní) útočníci Lukáš Juliš s Antonínem Růskem. Po čtyřzápasovém trestu se očekává návrat Jiřího Spáčila, vytížení před bojem o nominaci na EURO U21 potřebuje brankář Jan Koutný.

V únoru dopadl vzájemný duel na Andrově stadionu výhrou Olomouce 2:1.