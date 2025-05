Trávník: Narozeniny, gól, 300. start, záchrana. Takto jsem si to vysnil, řekl

V den svých 31. narozenin odčaroval Michal Trávník (31) své střelecké prokletí, datující se od začátku října 2022. Dlouhých 77 ligových zápasů vyhlížel záložník Slovácka svůj další gól. Přišel v pravý čas. Jeho parádní trefa z osmnácti metrů o tyč na 2:1 proti Dukle ve čtvrtém kole Skupiny o záchranu byla vítězná a má punc setrvání klubu mezi elitou. Po dlouhé době propukla na Městském stadionu Miroslava Valenty euforie. „Asi to bylo kvůli mně, protože jsem měl narozeniny. Do kabiny určitě nedám nic a doufám naopak, že něco dostanu,“ usmál se domácí hrdina, jenž nastoupil k 300. utkání v nejvyšší soutěži.

Spadlo to z vás?

„Snad poprvé jsem na tiskovce, kdy se vyhrálo. Může to být trošku veselejší… Byla tady obrovská deka, všichni jsme to věděli. Hráli jsme o sestup. Emoce byly opravdu velké. Patřilo to k tomu a zápas k tomu vybízel. Za tuto sezonu už jsme toho zažili fakt dost, řekli jsme si toho moc. Bylo to pořád dokola.“

Trápilo vás dlouhé čekání na gól? V dresu Jablonce jste jich střílel docela dost.

„Šetřil jsem si to. První střela byla zblokovaná. Pak jsem vystihl balon a chtěl jsem to tlačit na zadní tyčku. Vyšlo to krásně.“

První půle byla z vaší strany špatná. Co jste poté změnili?

„V prvním poločase jsme tahali za kratší konec, po nákopu jsme dostali zbytečný gól. Jsem strašně rád, že se to potom otočilo. Takto nějak jsem si to vysnil. Doufám, že se v klubu něco vyčistí a do další sezony půjdeme úplně jinak. Ta nová musí být lepší.“

Trenér Dukly Petr Rada bude po sezoně volný a Slovácko hledá trenéra. Bral byste ho?

„Zažil jsem pod ním v Jablonci nejlepší část své kariéry. Ale nemůžu říct, že bych ho bral. Ani na to nechci odpovídat.“