Budějovice se rozloučily s první ligou. Koubek ven, řval kotel. Bude Lerch pokračovat?

Vlétli do toho, jako kdyby neměli co ztratit. Českobudějovičtí v první půlhodině hosty přehrávali a chvíli vypadalo, že by si přeci jen první výhru sezony mohli vydřít. „Překvapili nás rozestavením, přehrávali nás v záloze,“ poznamenal Zdenko Frťala. Pak ale přišel úpadek, gól do šatny Jásira a rychlé dvě branky po změně stran. Hotovo, Dynamo opět na ručník.

„Věřil jsem, že to jedno utkání zvládneme. Bohužel. Už jsem z toho zlomený. Připravovali jsme se na soupeře, ale náš psychický stav není dobrý. V některých zápasech jsme to dohráli se vztyčenou hlavou, ale na výhru už máme jen jeden zápas na Dukle, která má formu, takže to bude hodně těžké,“ povzdechl si trenér Jiří Lerch.

Vrátíme se, ozval se výkřik z tribuny

Na prvoligovou derniéru dorazilo jen necelých 800 fanoušků. Budějovický kotel byl ale slyšet celý zápas, patnáct minut před koncem dokonce ve velkém takovou dýmovnicovou show, že sudí musel zápas na pár minut přerušit. Solidní padesátka fanoušků po závěrečném hvizdu fotbalisty přivítala dobře – žádné bučení, žádný pískot. S hráči si zatleskali, zaskandovali. „Vrátíme se,“ ozval se z tribuny výkřik o vysněném postupu z druhé ligy.

„Potěšilo mě, jak se zachovali. Šli jsme jim tam poděkovat a se skandováním nás potěšili. Stojí za námi. Bude důležité, jak dopadne stabilizace klubu,“ ví Lerch.

Poté, co se budějovičtí odebrali do kabin, kotel dál zpíval a následně rozjel několik minut dlouhý pokřik „Koubek ven!“ směřovaný na současného majitele Dynama. Údajná jednání o nových majitelích, o kterých Sport nedávno psal, ale obyvatele ani lidi blízké klubu příliš neuklidňují.

Duo Lerch a Kladrubský jsou ochotni pokračovat. „Jestli přijdou nějací noví majitelé, rozhodnutí bude na nich. My jsme bojovníci a nic skládat nebudeme, s tím jsme sem šli. Že sestup už je asi neodvratný a musíme připravit tým na druhou ligu. Spoustu hráčů tady bude končit a druhá liga není procházka růžovým sadem.“

Jedním z hráčů by mohl být Petr Hodouš, jeden z mála individuálních světlých momentů jarní části. Pravý bek, který je schopný hrát i na levé straně hřiště, přitahuje pozornost celků z vyšších pater tabulky. „Nesoustředím se na to, chci to tu nějak dokopat. Ale vyrůstal jsem ve Spartě, takže mé ambice jsou vždy na nejvyšší úrovni. Hrát dál první ligu by samozřejmě bylo krásné,“ uvedl.