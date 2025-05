Bohemians se emotivně loučili s Dostálem, nastínil budoucnost. Hybš oslavil návrat se synem

Výkon a náskok jednoho gólu. To se v prvním utkání finále skupiny o umístění jistě počítá. Fotbalisté Bohemians v neděli přetlačili na domácím hřišti Hradec Králové výsledkem 1:0, trefil se Jan Matoušek. Ale výkon obou mužstev zastínila dvě významná střídání vršovického týmu: Martin Dostál se loučil s kariérou a Matěj Hybš se vrátil do zápasu po pauze kvůli boji s rakovinou. „Doufám, že rozlučky už končí, dojímá mě to,“ vtipkoval trenér Jaroslav Veselý.

Tohle stojí za zvážení. Fanoušci by možná měli před vstupem do Ďolíčku dostat darem kapesníky. Aspoň pro jistotu, protože ze stadionu ve Vršovicích se v posledních týdnech stalo místo, kde dělají emotivní momenty na zakázku. Bohemians se nedávno loučili s legendou Josefem Jindřiškem, šlo o velmi zdařilou derniéru.

A tak se klokani pustili do dalších dvou akcí. V prvním utkání finále skupiny o umístění proti Hradci Králové dal domácím příznivcům sbohem obránce Martin Dostál, jenž ve 35 letech uzavře po sezoně profesionální kariéru a bude v Bohemians pokračovat v pozici manažera A-týmu.

„Budu v kontaktu s týmem, zajistím servis nově příchozím nebo zahraničním hráčům. Půjde o mentoring pro kluky z béčka nebo z dorostu. Myslím, že o fotbale něco vím, třeba co je potřeba obětovat k profesionální kariéře. Mám k tomu asi co říct. Věřím, že si přenesu do nové pozice elán, který jsem měl i na hřišti,“ líčil Dostál.

Odchovanec pražské Slavie, který debutoval v nejvyšší české soutěži v únoru 2011, naskočil na trávník z lavičky za stavu 1:0. Patřila mu 74. minuta, od Lukáše Hůlky obdržel kapitánskou pásku.

„Ve středu jsem přišel za trenérem a řekl mu, že natáčím rozlučkové video. Nechtěl jsem, aby to bral tak, že se někam cpu. On je šéf, rozhoduje o sestavě. Ale věděl jsem, že dostanu minutáž, že to nebude tak, že přijdu a zamávám,“ uvedl Dostál, který dosud zaznamenal 322 prvoligových startů (z toho 241 za Bohemians).

Dojetí i z návratu

Fanoušci povstali, tleskali. A o pár minut později sledovali, jak se střídající Dostál dere ve vápně do šance. Chybělo pár metrů, aby se dostal do zakončení. Po zápase vkročil do kotle a vzal si mikrofon, promluvil k divákům na tribunách, vedl děkovačku.

„Nebudu lhát, že nejsem dojatý, ale nedávám to najevo. Jsem plochý v projevu emocí, kluci nebrečí,“ líčil s úsměvem na tiskové konferenci. „Když jsem šel na hřiště, byl jsem hrdý, protože lidi ocenili, co jsem v klubu odvedl. Tleskali, skandovali moje jméno. Bylo to emotivní,“ přiznal.

Stejně jako střídání Matěje Hybše, obránce, který v 84. minutě definitivně ukončil více než sedmiměsíční pauzu kvůli rakovině varlat. To je nejpozitivnější chvíle celého nedělního utkání!

„Chtěl jsem ho dát na hřiště před vlastními fanoušky, ale nechtěl jsem ze zápasu udělat show. Bylo to padesát na padesát, jestli půjde na hřiště. Byli jsme pod tlakem, ale Matěji Kadlecovi docházely síly,“ vykládal trenér Jaroslav Veselý. „Matěj si věřil a nakonec se to nabízelo,“ doplnil.

Hybš všechno zvládnul a po utkání mu skočil do náruče malý synek. Bylo znát, jak 32letý hráč je šťastný. „Jsem strašně rád, že se mu povedlo vrátit po tom svinstvu, kterým si prošel,“ ocenil Dostál.

„Klobouk dolů před Matějem Hybšem, jak se vrátil, a Martinem Dostálem, jakou měl kariéru. Oběma gratuluju. To je důležitější než fotbal,“ řekl David Horejš, trenér hostů, který se v 53. minutě rozčiloval nad verdiktem hlavního rozhodčího Stanislava Volka. Byl přesvědčený, že zákrok stopera Jana Vondry na ofenzivního záložníka Adama Vlkanovu měl být ohodnocen červenou kartou.

Východočeši nevytěžili branku ani z rostoucího tlaku v závěru druhého poločasu, a Dostál tak podobně jako před dvěma týdny Jindřišek prožil vítěznou rozlučku před vlastními fanoušky. A vůbec poslední prvoligový zápas v kariéře zřejmě odehraje o víkendu na hřišti Hradce Králové, kde Bohemians budou hájit náskok jednoho gólu v odvetě finále skupiny o umístění.

Hrají o sedmé místo a finanční odměny, dohromady by si za čtyři zápasy mohli přijít na tři miliony korun.