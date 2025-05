Pelta (ne)mizí, staví tým. První muž Jablonce po odsouzení mění pozici v klubu

Vstoupit do diskuse (

Jeho duch nevyprchá z Jablonce nikdy. I když byl Miroslav Pelta odsouzen ve středu k pěti a půl rokům ve vězení, vliv na zelenobílý klub bude mít dál zásadní. Jen se přesunul z funkce v exekutivním orgánu do výkonné pozice, z člena představenstva je manažer. Všichni však tuší, že v jeho případě jde jen o hru slov, hlavní roli neopouští.

On je Jablonec, Jablonec je on. Za klub chytal, nosil slušivé růžové dresy. Pak se přesunul do kanceláře, stal se šéfem. V devadesátkách pokračoval v podobně laděných outfitech, jen šlo o sako a kravaty.

Několikrát se zdálo, že místo svého srdce opustí, ale byla to jen chiméra. Dělal manažera ve Spartě, přitom velel Jablonci, stejně tak, když se stal předsedou svazu, tedy prvním mužem tuzemského fotbalu. Šlo o viditelný střet zájmů, ale Pelta vždy vlnami námitek proplouval se svým proslulým bodrým výrazem.

Trunda slíbil nejvíc, Šádek s Tvrdíkem vyhráli s ním. Co Pelta a řízený sestup Jablonce? • isportTV

Stadion, z nějž je krásně vidět na Ještěd, neopouští ani (pro něj) v nejtěžších chvílích. Ve středu byl pravomocně odsouzen na pět a půl roku nepodmíněně. V kauze trvající téměř osm let zamítl Vrchní soud v Praze odvolání a potvrdil Peltovi vysoký trest za zmanipulování sportovních dotací.

Jeho souputnice Simona Kratochvílová, někdejší náměstkyni ministryně školství, půjde za mříže na šest let. Oba odsouzení se ještě mohou dovolat k Nejvyššímu soudu, dovolání však nemá odkladný účinek.

Jablonec nechce vyklízet pozice

Ihned (vlastně už dlouhou dobu) fotbalová veřejnost dumala, jak situace dopadne na klub. Jablonec po špatných sezonách letos zaválel. Až do posledního kola se s pražskou Spartou přetahoval o konečné čtvrté místo znamenající postup do předkola Konferenční ligy. Nakonec se nezadařilo, Jablonci do pohárových plánů „hodil vidle“ také triumf Olomouce v poháru.

Přesto se mužstvo pod vedením kouče Luboše Kozla dalo nečekaně dohromady a nabídlo zajímavá jména na další posun. Slovenští mladíci Sebastian Nebyla, Dominik Hollý, střeďák Michal Beran, dvojice stoperů Jakub Martinec, Nemanja Tekijaški - ti všichni jsou potenciálním zbožím na prodej.

Jenže Jablonec nechce vyklízet pozice. „Chceme fanoušky uklidnit, i když to není situace jednoduchá, neznamená to konec fotbalu v Jablonci, či jiné negativní scénáře, které se objevily v médiích,“ říká předseda představenstva klubu Petr Flodrman. „Učinili jsme nutné administrativní změny ve strukturách vedení společnosti. Naše sportovní ambice a cíle se nemění,“ ujistil.

„Tahle situace běží už nějakou dobu a měl možnost se na ni nachystat. Jak ho znám, tak věřím tomu, že má připravený plán B. Ví, komu vedení svěřit, v jakém módu bude pokračovat a jak to ovlivní chod klubu, když v něm nebude personálně. Myslím, že ví, jak to má udělat a že Jablonec bude pokračovat,“ řekl na Radiožurnálu bývalý hráč Jablonce Tomáš Hübschman.

Odsunutí z představenstva

Ve čtvrtek se také sešla mimořádná valná hromada společnosti, která navrhla odsunutí Pelty z představenstva do manažerské pozice, jeho hlavním posláním bude sestavení týmu pro další sezonu. Jde tedy o disciplínu, kterou bafuňář léta zvládá.

„Představenstvo dále prohlašuje, že klub je zejména po sportovní stránce stabilizován, dosavadní sportovní cíle se nemění. Jedním z předpokladů naplněním těchto cílů je i skutečnost, že klubu byla od FAČR udělena licence Gold pro účast v profesionálních soutěžích pořádaných UEFA a LFA na další sportovní ročník,“ píše se v prohlášení. Pelta se prostě nevzdává.