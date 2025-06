Vstoupit do diskuse (

Návrat i nové tváře. Sparta na startu přípravy na příští sezonu oznámila podobu realizačního týmu Briana Priskeho. Jeho asistenty jsou Diarmuid O’Carroll, který naposledy působil v akademii Newcastlu United, a Lukas Babalola. Dán se vrací do letenského klubu po roční pauze, kdy zamířil spolu s Priskem do Feyenoordu Rotterdam.

Komplexní proměna realizačního týmu. Odešli hlavní analytik Stephen Foyston a datový analytik Kirk Phillips, kterým klub poděkoval za jejich práci. Přichází naopak čerstvé tváře s bohatými zkušenostmi z prestižních zahraničních klubů.

Na pozici prvního asistenta trenéra přichází Ir Diarmuid O’Carroll z akademie Newcastlu United a asistent národního týmu Severního Irska. Vedoucím fyzické přípravy se stává Skot Ian Coll, který sbíral zkušenosti třeba v Celtiku. Dále Spartu posiluje Jack Wilson, jenž bude mít na starosti standardní situace, kterým se věnoval i v Manchesteru City. Pracoval i v Brentfordu či Wolverhamptonu.

Vrací se Priskeho asistent Lukas Babalola, který s hlavním koučem odcházel před rokem do Feyenoordu. Možná by kdekoho napadlo, že se nabízí do role asistenta návrat Larse Friise, který s Priskem úspěšně spolupracoval a vyhrál s ním dvakrát ligový titul, přidal triumf v MOL Cupu. Sám staronový hlavní trenér Sparty ale tuto linku dementoval. „Lars nebyl volbou,“ sdělil jasně.

Kromě zahraničních expertů klub navrací osvědčené tváře ze své dílny. Michal Vávra zůstává development trenérem, kondiční trenéry posílí Radek Říha, fyzioterapeuty doplní Ferdia Fallon Verbruggen a sportovně‑vědeckou složku Ciaran O’Reilly.

Realizační tým Sparty:

Brian Priske – hlavní trenér

Diarmuid O’Carroll – první asistent

Jack Wilson – asistent pro standardní situace

Ian Coll – vedoucí fyzické přípravy

Lukas Babalola – asistent trenéra

Michal Vávra – development coach

Daniel Zítka – hlavní trenér brankářů

Martin Ticháček – trenér brankářů

Ondřej Janda – analytik

Marko Krigovský – analytik

Tomáš Malý – kondiční trenér

Radek Říha – kondiční trenér

Ciaran O’Reilly – sportovní vědec

Miroslav Baranek – vedoucí mužstva

Filip Borys – nutriční specialista

Jan Čápek – vedoucí fyzioterapie

Kamil Maixner – masér

Leoš Stehlík – masér

Jose Varela – fyzioterapeut

Adam Kuttenberg – fyzioterapeut

Ferdia Fallon Verbruggen – fyzioterapeut

Raquel Capella – fyzioterapeut

Jan Fruhauf – lékař

Ladislav Šindelář – lékař

Milan Čermák – lékař

Petr Fojtík – lékař

Luděk Stracený – kustod

Tomáš Majer – kustod