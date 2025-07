Certifikát jako Mourinho nebo Las Vegas. Coll o dlouhé cestě do Sparty: Nechci hráče zabít

Během tréninku drží v rukou stopky. Ve volném čase, konkrétně krátce po obědě na herním soustředění v Německu si nesl ke stolku čaj. „Jo, takhle to mám rád,“ líčil s úsměvem. Ian Coll, skotský specialista na fyzickou přípravu. Usadil se do pohodlného a v rozhovoru pro deník Sport a web iSport hovořil o zážitcích z předchozích angažmá, vývoji sportovní vědy nebo zkušenosti se známými trenéry.

Česko je vaší pátou zemí za posledních deset let. To je docela dobrodružství, ne?

„Pracoval jsem deset let ve Skotsku a z toho osm jsem působil v Celtiku. Proto jsem se rozhodl, že nastal čas vyjet do zahraničí a objevovat svět. Manželka se synem cestovali vždycky se mnou, což je pro mě o hodně snazší. Oba jsou mojí součástí, dělají mě tím, kým jsem.“

Takže hádám, že v Praze budou s vámi. Syna vedete ke sportu?

„Hraje tenis, což je pro mě v mnoha ohledech velmi zajímavé. Je skvělé, že si našel vášeň v jiném sportu než jeho táta. Upřímně, mým srdcem a duší je fotbal, ale díky synovi se snažím pochopit další sport. Občas si spolu zahrajeme, ale nejsem na takové úrovni jako on. Dokáže mě porazit.“

Jasně, celý život sledujete fotbal, studujete ho a poznáváte ze všech stran. Ale zaujal vás tenis?

„Jsem velký tenisový fanoušek. Sledoval jsem samozřejmě Wimbledon. Můj syn podporuje Monfielse, já dávám přednost Alcarazovi.“

Pracoval jste v klubech v Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku a naposledy v Americe. Kde se vám líbilo nejvíc?

„Možná překvapím, ale Hajduk byl pro mě skvělý zážitek. Zázemí v klubu je sice horší než ve Spartě, ale přesto jsme dosáhli na dobrou úroveň. Split je pěkné město, velmi kulturní a turistické. Řekl bych, že Chorvati mají životním stylem blízko ke Španělům, konkrétně Kataláncům. Tohle bylo opravdu fajn angažmá.“

Přitom jste byl součástí velkého projektu v Las Vegas, kde to pořádně žije.

„Nechci být neuctivý, ale pracovně to byla možná nejnižší úroveň, co jsem dosud zažil. Cíl byl, abychom se dostali do tří let do MLS. To byl důvod, proč jsem vzal tuhle práci. Ale rozumím, je to klub z Las Vegas. Tam jsou týmy ve všech sportech a všude se chtějí dostat co nejvýš – v baseballu, basketbalu, rozvíjí se MMA… Je to město s opravdu velkým sportovním kapitálem.“

Americkou misi jste předčasně ukončil a zamířil jste do Sparty. Proč jste se tak rozhodl?