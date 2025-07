Pětasedmdesát vteřin běžela liga bez gólu. Pak se trefila klasická plzeňská zbraň, tentokrát již v nové funkci. Kapitán Matěj Vydra si počkal na přihrávku od Pavla Šulce a poslal míč do brány.

V ní stál Jan Stejskal, bylo tak vyslyšeno přání domácích fans volajících po něm jako jedničce, na balon však nedosáhl. Pak ještě čtyřikrát. Ale pozor, domácí gólman rozhodně nemohl za vysokou prohru.

„Ten výsledek je hrozivej, ale kluci to odmakali na krev. Je těžké to vstřebávat. Ve druhé minutě prohráváte, to se nám opakuje. Trestáme se sami,“ láteřil trenér David Střihavka. „Šlo o chyby, které vyplývají z toho, že někteří hráči nejsou zvyklí na takovou kvalitu jakou má Plzeň. Já když to vidim z lajny, tak Plzeň má prostě neskutečnou kvalitu,“ uznal.

Pardubice opravdu zdeptal ultrasilný sok, v němž se spojily staré pořádky s novými. Dařilo se zavedeným firmám i novým posilám.

Stačí si projít všech pět branek. Dva góly vstřelili Západočeši po rohových kopech. Těch se ujal Tomáš Ladra, posila z Mladé Boleslavi, jenž v klíčové disciplíně zastoupil Lukáše Kalvacha. Jednou se prosadil Vydra, jednou Karel Spáčil, další novic, který dorazil z Hradce Králové.

„Dominovali jsme. Ne, že by Lukáš Kalvach kopal ty standardky špatně, mnoho branek po nich padlo, ale Tomáš Ladra to umí taky, takže to může být efektivnější trochu,“ liboval si trenér Miroslav Koubek.

U Spáčila nešlo zdaleka jeho jediný přínos, znát byl i ve hře. Nastoupil na levém wingbekovi, odkud zmizel Brazilec Cadu, i když je to původním povoláním stoper. Nic to nevadilo, s míčem je kvalitní, dodal i nadstavbu. „Nevadí mu post, jaký hraje, to bereme jako pozitivní,“ řekl Koubek.

O Ladrovi už byla řeč, nové tváře zkrátka ihned zapadly. Dvacet minut dostal také navrátilec Tom Slončík, vysoký střeďák Adrian Zeljkovič, na plac se však nedostal šikula Denis Višinský, příchozí z Liberce.

Jinak ale jel trenér Koubek podle zavedených pořádků. Zadní trojka si udržel složení, Sampson Dweh, Svetozar Markovič, Václav Jemelka. I kvůli stabilitě se Spáčil posunul o patro výš. Překvapivý tah byl vlastně jen v podobě Ladrova nasazení do dvojice v centru zálohy vedle Lukáše Červa. Borec, který kopal za Pardubice, byl zvyklý v poslední době nastupovat výš v ofenzivě. „Je to zkušený hráč,“ ocenil Koubek.

To lze - samozřejmě - říct o Vydrovi či Šulcovi.

První vedle dvou gólů přinesl i emoce, kapitánská páska ho rozhodně nebrzdila. „Z hlediska výkonu a přístupu to byla jasná volba. Na lístečky si už nehrajeme, rozhodli jsme to my s kolegy,“ popisoval kouč, jak byl do klíčové role poslán útočník. „Já jsem kapitánem nikdy nebyl. Pro mě je furt kapitánem Lukáš Hejda, ale já to budu nosit furt na ruce, aby to pomohlo týmu,“ pronesl Vydra.

Šulc zapsal tři body, vedle branky dvě asistence. Nebylo na něm vidět, že odchod do ciziny je odsouván. „Řekl mi, že ho to neovlivní. Je to správný chlap,“ culil se Koubek. „Byl jsem před zápasem lehce nervózní, aby se mě ta forma držela, ale jsem rád, že jsem takhle začal, nejen já, ale celý tým,“ radoval se sám Šulc.

To Pardubice byly dole. Do sezony, v níž jsou považovány za outsidery, vstoupily zle. „Vnímáme predikce, ale chceme všem ukázat, že to tak není,“ pravil Střihavka.

Co mu ostatně zbývá.