Holoubek po premiéře v Dukle: Občas dostaneme přes pusu. Karviná je o rok napřed

Je před Duklou ještě hodně práce?

„Už přípravné zápasy ukázaly, že je to křehké a budeme muset hodně pracovat. Na druhou stranu nám to něco ukázalo i směrem do budoucna. Nováčci, kteří pak nastoupili, přinesli takový svěží vítr. Máme mladý tým, který se v ligových zápasech bude teprve sehrávat. Občas dostane přes pusu a bude to bolet, ale proto jsme tady my trenéři, abychom kluky zvedli.“

Máte vysvětlení, proč jste se do toho pořádně dostali až ve druhé půli?

„První poločas jsme prospali, byli jsme takoví ustrašení a velmi bojácní. Je to velká škoda, protože kluci se nemají čeho bát. Mohli ukázat, že fotbal hrát umí stejně jako Karviná. Jenže my první poločas prospíme s obavami a strachem. (pokrčí rameny) Druhá půle už snesla měřítka, dostali jsme se do nějakých šancí, ale byli jsme nepřesní. Asi jsme prohráli zaslouženě, i když člověk tam subjektivně cítí, že by to minimálně do remízy dohrát šlo.“

Potvrdilo se, že Karviná je kvalitativně o rok před vámi?

„Přesně tohle jsem říkal hráčům, takhle nějak si představuju Duklu za rok. Bohužel teď je Karviná, jak říkáte, o rok napřed. Má dobrý tým, který je dobře vedený. Musím před ni smeknout. Rozhodně takhle se chceme v budoucnu prezentovat, přesně tam bychom chtěli být za rok my. Před námi je sice hodně práce, ale jedeme dál.“

Dá se z utkání vypíchnout nějaké větší pozitivum?

„Druhý poločas! Byly tam šance a několik hodně zajímavých situací. Střídající hráči podali dobré výkony, díky čemuž se chytli i ti, kterým se třeba tolik nedařilo. Myslím si, že něco nám to ukázalo, jenže první poločas mě mrzí.“

Úvodní branka Karviné se kvůli potenciálnímu ofsajdu řešila poměrně dlouho. Měli jste informace, co se děje?

„Vůbec. Netušil jsem, co se tam stalo. Nakonec byl gól uznaný, ale řešilo se to hodně dlouho.“

Druhý gól Karviné asi pak rozhodl, že? Přišel totiž ve chvíli, kdy se zdálo, že se nadechujete.

„Foki (Sandeu Fokam) tam měl šanci, u které to mohl dávat pod sebe. Tu situaci jsem samozřejmě z lavičky neviděl tak dobře, ale tuším, že pod sebe to dávat měl. Měl tam Čermuse (Marcela Čermáka) a Kevina Millu. Rázem jsme z protiútoku dostali na 2:0, takže ano, v tu chvíli se to lámalo. Nicméně pořád jsme si za gólem šli.“

Jaký byl důvod, že jste už o pauze stáhli Štěpána Šebrleho?

„Chtěli jsme to malinko změnit a dát tam Fokiho jako dalšího útočníka, abychom s tím něco udělali. Bylo to prostě jenom taktické střídání, nic zásadního.“

V dalších kolech máte poměrně složitý los. Dokážete si představit, co by s týmem udělalo, pokud byste nadcházející zápasy nezvládli?

„To si představit nedokážu. (usměv) Samozřejmě to bude těžká situace pro všechny, ale myslím si, že budeme silní a zvládneme to. Do žádného zápasu nepůjdeme s tím, že bychom chtěli něco ztratit. Naopak, každý zápas chceme odpracovat, odjezdit a předvést dobrý výkon. Ten pro mě znamená tři body.“