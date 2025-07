Dojemná Singhatehova vzpomínka na tatínka: R.I.P. Daddy. Hyský mu žlutou promine

Byť se na začátku utkání chvíli hledali, vstup do nové sezony Chance Ligy byl pro karvinské fotbalisty nakonec bezproblémový. Jejich výhru 2:0 nad Duklou řídil gambijský tank Ebrima Singhateh, jenž svůj perfektní výkon korunoval brankou. Při její oslavě si dojemně vzpomněl na tatínka, který mu nedávno zemřel. Do kamery ukázal tričko s nápisem: „R.I.P. Daddy.“

Jednadvacetiletý Gambijec hýřil na levém křídle aktivitou, spolu s jistými stopery Dávidem Krčíkem a Aboubacarem Traorem byl nejlepším mužem zápasu. První karvinský gól nového ročníku si Ebrima Singhateh zkrátka zasloužil. Po emotivní oslavě, při níž si sundal dres, viděl od sudího Vojtěcha Opočenského žlutou kartu.

„Samozřejmě mu to promineme. Byla to jeho akce. Rozhodnul se takhle a vzpomenul si na tatínka,“ líčil karvinský kouč Martin Hyský. „Jsou to smutné věci, které k životu patří. Jenom mě mrzelo, že přezkum u videa trval tak dlouho. Kdyby gól uznaný nebyl, bylo by to pro něj horší.“

Chvíli poté, co Singhateh odešel z placu, zvýšil vedení MFK Samuel Šigut. Na brance měl výrazný podíl i Abdallah Gning, jenž v 64. minutě vystřídal obávaného kanonýra Filipa Vechetu. Přestože většinu přípravných zápasů odehrála v základní jedenáctce právě čerstvá posila z Teplic, tentokrát sledovala úvod jen z lavičky.

„Od středy jsem měl jasno, že Filip půjde do sestavy, protože Abdallah v posledním týdnu nebyl úplně zdravotně v pořádku. Filip si šanci od začátku zasloužil, protože v celé přípravě pracoval příkladně. V zápasech podal vždycky velmi dobrý výkon. Dnes tady máme velkou konkurenci, ještě je tady Lucky Ezeh,“ připomněl Hyský.

Jeho tým v prvním kole potvrdil roli favorita, značně obměněnou Duklu sekl bez větších starostí. Pražané se osmělili až od druhé půle, v té první toho předvedli velmi málo. „První poločas jsme prospali, byli jsme takoví ustrašení a velmi bojácní. Je to velká škoda, protože kluci se nemají čeho bát. Mohli ukázat, že fotbal hrát umí stejně jako Karviná,“ mrzelo nového kouče Davida Holoubka.

„Máme mladý tým, který se v ligových zápasech bude teprve sehrávat. Občas dostane přes pusu a bude to bolet, ale proto jsme tady my trenéři, abychom kluky zvedli,“ navázal pětačtyřicetiletý nástupce Petra Rady.

Za vzor má právě Karvinou, která v minulém ročníku zažila nejlepší prvoligovou sezonu v klubové historii. Pod Hyského vedením se prezentuje líbivě a svěže, navíc má i výsledky. „Je to dobře vedený tým. Musím před ním smeknout. Rozhodně takhle se chceme v budoucnu prezentovat, přesně tam bychom chtěli být za rok my. Před námi je sice hodně práce, ale jedeme dál,“ burcoval Holoubek.