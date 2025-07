Parádní branky! V Boleslavi kralovali záložníci, tříbodový Pech překonal své maximum

Velká neznámá. Tak pojmenovávala většina expertů před novou sezonou Mladou Boleslav, kterou postihl odchod opor a veteránů, drastická výměna hráčů, omlazení kádru i příchod trenéra Aleše Majera, který dosud sbíral zkušenosti jen ve druhé lize. Hned první utkání, které skončilo divokou remízou 3:3 s Libercem, ale ukázalo, že by se mělo se Středočechy počítat. Klíč? Zbrusu nová záloha ve složení Roman Macek – David Pech.

I kolem dua středopolařů se vznášely před startem sezony otazníky. Macek, bývalý velký talent českého fotbalu, hrál poslední roky mimo oči českých fanoušků ve švýcarském Luganu. A Pech? Má za sebou drsné období, ve kterém si prošel vážnými problémy s kolenem, sám požádal o ukončení hostování v Pardubicích a neprosadil se ani v Dukle. Své trápení ve Slavii ukončil přestupem tam, kde fotbalově vyrostl – do Lokotrans Areny.

„Jsem především strašně rád, že jsem zdravý. Křižák, který jsem si na Slavii udělal, se se mnou táhl hrozně dlouho, asi rok a půl nebo dva roky,“ vzpomenul Pech nešťastné zkušenosti s přetrženým křížovým vazem v koleni. Nyní bylo třiadvacetiletého hráče plné hřiště. Ve 14. minutě se nejdříve krásně opřel do odraženého balonu a o tyč překonal Tomáše Koubka. Do druhé půle se šlo opět za nerozhodného stavu a Pech tentokrát vybídl ke skórování svého parťáka Macka.

„Parádní branky,“ vydechl s úsměvem trenér Majer při vzpomínce na Pechovu bombu a Mackovu šibenici zpoza vápna. „Všechny pozice v týmu jsou důležité, ale záložníci jsou u nás důležití velice. Mají na sobě hodně naloženo do ofenzivy i defenzivy, v rozehrávce jsou pod obrovským tlakem. Klukům se zápas povedl,“ doplnil.

Pech ještě přidal dvě geniální průnikové přihrávky. Jednu z nich proměnil na gól Michal Ševčík, druhou spálil Matyáš Vojta. Míč proskákal milimetry kolem tyče. „To byla škoda. Ale i tak jsem hned v prvním zápase překonal své sezonní maximum,“ křenil se autor tří kanadských bodů. A opravdu, dosud dosáhl dvakrát jen na bilanci 1+1, v ročnících 2021/22 a 2022/23.

Domácí nadšení ze záložní řady i předvedeného výkonu lehce zhořklo, Slovan se po penaltě vrátil do hry a nakonec vyrovnal v 89. minutě po hlavičce Lukáše Maška, který právě z Boleslavi za trochu turbulentních podmínek společně s Vojtěchem Stránským pod Ještěd odešel. „Fanoušci do mě při rozcvičce rýpali, tak jsem jim to takhle vrátil,“ usmíval se střídající útočník, který si s kamarádem Pechem po utkání vyměnil dresy.

Liberec tak odvrátil katastrofu, Mladá Boleslav zase určitou naivitou přišla v závěru o parádní skalp. Majerův tým ale ukázal potenciál bavit. Obzvlášť pokud má duo Pech - Macek na příští kola schované podobné výkony.