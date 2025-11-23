Hyský o vyhřívání v Jablonci: Absolutně nemyslitelné. Snad nebude nikdo zraněný
Z Jablonce si logicky chtěl odvézt tři body, které by fotbalistům Plzně velmi pomohly ve vývoji ligové tabulky. Martin Hyský (50) po utkání pochválil výkon svého týmu, který na severu Čech uhrál divokou remízu 3:3. Zápas výborné úrovně se hrál na promrzlém terénu. Západočeský kouč zkritizoval stav hřiště, narážel na to, že domácí zapnuli vyhřívání pozdě. To jablonecká strana po duelu popřela. „Hrálo se na hraně regulérnosti,“ pověděl kouč Viktorie.
Berete remízu v Jablonci jako ztrátu?
„Jsem zklamaný z výsledku, naše mužstvo podalo velmi dobrý výkon. Herně a třeba i z pohledu toho, kolik střeleckých příležitostí jsme si vytvořili. Velmi jednoduše se dá říct, že jsme měli na to vyhrát, ztratili jsme v Jablonci dva body.“
Mrzí vás pasáž, kdy jste v prvním poločase dvakrát rychle po sobě inkasovali a přišli o vedení 2:0?
„Standardní situace jsou součástí hry, rozhodují o hodně věcech. My jsme neuhlídali dlouhý aut soupeře a dostali na 1:2. Takový gól dodá mužstvu, které skóruje, energii. Chvíli poté jsme nezvládli ještě jednu situaci dozadu a dostali druhý gól. To byl asi klíčový moment zápasu, pokud bychom udrželi vedení o dva góly, Jablonec byl ve složitější situaci. Nakopli jsme se, do poločasu byli aktivnější, víc jsme hráli na míči. Měli jsme dost příležitostí strhnout zápas na naši stranu.“
Ovlivnil zápas těžký terén?
„Hrálo se na terénu na hraně regulérnosti, klobouk dolů před hráči obou týmů, že to zvládli takhle odehrát. Snad nebude nikdo zraněný. Musím kritizovat domácí, jak připravili hřiště. Máme informaci, že až den před zápasem se teprve zapnulo vyhřívání, to je absolutně nemyslitelné, pro mě nepochopitelné. V listopadu v Jablonci, dva dny před zápasem zjistíme, že nejde vyhřívání... Druhý poločas jsme hráli na půlku, co byla v katastrofálním stavu, chtěli jsme toho využít, víc se tlačit do střelby. Zbytečně jsme některé situace přehráli, pak dostali z ojedinělého protiútoku na 2:3. Naštěstí jsme rychle srovnali. Byl to na obě strany otevřený zápas. Tlačili jsme víc my, mohli být v některých situacích hladovější a situace lépe dohrát. Nepodařilo se nám vstřelit čtvrtý gól, ale mužstvu lze máloco vyčíst, podalo velmi dobrý výkon na složitém terénu.“
Oproti Slavii byla defenziva mnohem lepší
Přemýšleli jste, zda na zmrzlém hřišti chcete vůbec hrát?
„Ve hře bylo všechno. Ale v hlavách jsme měli, že chceme hrát zápas. Program, co máme před sebou, je nabitý, složitý. Možností bylo odložit zápas na jaro. Teď v týdnu máme Freiburg (v Evropské lize), pak v neděli Boleslav, po ní je jediný týden mezi Boleslaví a Slováckem, kam by se to asi vešlo. Ale nikde není jistota, že hřiště bude lepší za týden nebo za deset dní. Přemýšleli jsme o tom, bylo to téma, ale rozhodli jsme se hrát. To rozhodnutí bylo nakonec správné, zápas měl dobrou úroveň. Přispěla k tomu obě mužstva.“
Ve dvou zápasech jste dostali osm gólů. Jak tohle opravit?
„Musíme se o tom pobavit, situace si znovu ukázat. Jablonec byl dneska hodně efektivní. Měl asi pět střel na bránu, z toho jednu velmi dobrou standardku, kdy měl Martin Jedlička skvělý zákrok. Jinak ze tří dalších střel dal Jablonec tři góly, v tomhle rozhodla efektivita soupeře. O defenzivě víme, potřebujeme být důslednější, lépe se chytat se soupeřovými hráči. Je na čem pracovat, kluci to dobře chápou, vědí to. Oproti Slavii byla defenziva mnohem lepší přesto jsme tři góly inkasovali
Prince Adu a Matěj Vydra se dostali na hřiště až v závěru. Jsou po zdravotních problémech připraveni na větší pasáž zápasu?
„Oba jsou v pořádku a připravení, ze zdravotních důvodů to určitě nebylo.“
V ligové tabulce jste šestí, znepokojuje vás tohle postavení?
„Upřímně říkám, že na tabulku nekoukám, spíš s kolegy koukáme na náš výkon, principy, které po týmu chceme. Jdeme zápas od zápasu, do každého s tím, že ho jdeme vyhrát. Nastavení kluků bylo velmi dobré, nepoddali se tomu, přizpůsobili se terénu a měli skvělý vstup do zápasu. Jablonec má kvalitu, jejich hráči jsou schopni dávat branky.“
Tušil jste, že penalta v závěru bude odvolaná?
„Ještě jsem neměl možnost to vidět pořádně. Ale co mám zprávy z lavičky, tak ruka to asi nebyla. Ještě tam byl podezřelý zákrok na Sampsona Dweha, musím se na to podívat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu