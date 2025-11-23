Jak hvězdy vystupují na sítích: Haaland ukazuje soukromí, výstřední Yamal provokuje
Žijeme online a to má své důsledky i pro fotbalisty. Od tréninku po Facebook, Instagram, YouTube či TikTok, všechno běží v nepřetržitém přímém přenosu. Lajky, sdílení i posměšné komentáře neovlivňují jen náladu, ale často i formu. A tady se odhalují tři různé podoby existence na sítích: Erling Haaland si digitální prostor uspořádal s nápaditostí. Lamine Yamal z něj dělá provokativní jeviště, kam hází jiskru za jiskrou. A Vinícius Júnior klouže do spirály ukřivděnosti a prudkých emocí. Každý z nich nese to, že je pod dohledem stamilionů očí, po svém.
„Dohodnuto.“ Erling Haaland přikývl, že při další návštěvě své oblíbené farmy Greenoaks Farm, která mu slouží jako osobní supermarket v idylickém venkovském Cheshire nedaleko Manchesteru, podojí krávu. Malá splátka za to, že před chvílí vyplenil mrazák plný masa.
Hladový Viking z Etihadu, naprogramovaný na góly, má silné ambice stát se nejhrozivějším a nejneúprosnějším střelcem planety poté, co v této sezoně nasázel drtivých 27 tref v 17 zápasech za City i národní tým. Teď víme, co ho pohání.
Když dorazí na farmu a zjistí, že mají na skladě tři jeho zbožňované steaky tomahawk, vyzrálé hovězí s nápadným tukem a bílými žilkami, rozsvítí se mu oči. Vědom si, že na Greenoaks nakupují i jiní, se ohleduplně zeptá, kolik si jich může vzít. Jakmile ale slyší, že tyhle luxusní mohutné kusy se kvůli ceně prodávají pomaleji, okamžitě mění plán: „Tak si vezmu všechny tři, Helen.“
Zatímco jiní fotbalisté by se drahého masa možná zalekli nebo by vůbec nepoznali rozdíl, Haaland v sobě probouzí svého vnitřního Zdeňka Pohlreicha a na tváři mu hraje blažený úsměv od ucha k uchu. Tomahawky, filety, ribeye i krátká žebra, bere všechno, celou tu hromadu. „Miluju tučné kousky,“ pronese, když odchází se třemi kartony mléka a čtyřmi sklenicemi medu v tašce tak objemné, že by v ní zaparkoval skútr.
Je krátce po jedenácté dopoledne a tahle scéna pochází z první epizody jeho nového kanálu YouTube. Během jediného dne nasbírala přes 850 tisíc zhlédnutí a dnes už jich má patnáct milionů. Za dva týdny si Nor připsal tři miliony odběratelů a čísla dál rostou.
Sedmadvacetiminutové video v dokumentárním stylu zachycuje jeden den v životě elitního útočníka. Je zábavné, svižné a nabízí vhled do zákulisí toho, odkud čerpá energii a co napájí jeho nadzvukové střelecké tempo v Manchesteru City.
Haaland je průkopníkem, pokud jde o osobní branding. Svět, kde globální a digitálně naladěné publikum sleduje fotbal jinak než dřív, mění rozložení sil. Pozornost se stále víc upírá k jednotlivcům než ke klubům, které zastupují.
Fanoušci chtějí vidět skutečnou osobnost. A v Erlingově případě touží odhalit tajemství muže, který vypadá, jako by měl v DNA zabudovaný tajný kód na góly. Spuštění YouTube kanálu je chytrý způsob, jak toho využít naplno a přitom zůstat autentický. Jde o hlubší a svébytnější rozšíření jeho přítomnosti na sociálních sítích. Vtipný, osvěžující protijed proti bezduchým příspěvkům typu „fanoušci byli skvělí, jdeme znovu“, které za hráče píší věrní správci.
Káva s mlékem a javorovým sirupem
Video nechává nahlédnout do Norova soukromí a odkrývá každodenní realitu vrcholového sportovce, kde se všechno točí kolem sebekázně, vytrvalosti a úsilí. Haaland už dřív prozradil, že si v noci lepí pusu a nosí speciální brýle blokující modré světlo, aby se mu lépe spalo, ale to, co vidíme tady, působí mnohem intimněji.
Úvodní epizoda začíná v osm ráno, kdy útočník otevírá dveře svého domu, mramorového sídla s čistými liniemi a okny od podlahy ke stropu, aby přivítal kamerový štáb a pozval ho dovnitř. První úkol? Uvařit kávu, kterou považuje za