ONLINE: Dukla - Plzeň 1:0. Šok pro Viktorii! Peterka po rohu úspěšně hlavičkoval
Fotbalisté Plzně po vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů naskakují opět do ligového programu. V sobotním duelu 5. kola Chance Ligy se představují na hřišti pražské Dukly, odkud si touží odvézt výhru. Tým kouče Miroslava Koubka v soutěži naposledy jen remizoval se Slováckem. Už v úterý navíc Viktorii čeká odložený souboj v Mladé Boleslavi. Motivaci zabrat mají ovšem i Pražané, kteří v ročníku ještě nezvítězili. ONLINE přenos utkání sledujte od 17.00 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu