ONLINE: Dukla - Plzeň 1:0. Šok pro Viktorii! Peterka po rohu úspěšně hlavičkoval

Chance Liga
Fotbalisté Plzně po vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů naskakují opět do ligového programu. V sobotním duelu 5. kola Chance Ligy se představují na hřišti pražské Dukly, odkud si touží odvézt výhru. Tým kouče Miroslava Koubka v soutěži naposledy jen remizoval se Slováckem. Už v úterý navíc Viktorii čeká odložený souboj v Mladé Boleslavi. Motivaci zabrat mají ovšem i Pražané, kteří v ročníku ještě nezvítězili. ONLINE přenos utkání sledujte od 17.00 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Zlín43108:410
2Sparta43108:410
4Karviná43016:39
5Jablonec42205:28
6Liberec42118:67
7Olomouc42113:27
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

