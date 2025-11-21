Po Beranovi další rekordní přestupy? Olomouc chce Vašulína i opory konkurenta
Nevypustí to do světa naplno, to by bylo krajně netaktické. Pravdou však je, že Sigma chce kádr v zimním přestupovém období posílit dalšími kvalitními hráči rovnou do základní sestavy, jako se jí to povedlo na konci léta Michalem Beranem a Ahmadem Ghalim. A měla by znovu dost investovat! Podle informací iSportu řešil olomoucký boss Pavel Hubáček v týdnu opory konkurenčního klubu, které by chtěl na Andrově stadionu. Defenziva funguje precizně, jasným cílem je rozhýbat ofenzivu. Roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
Tu táhne osmigólový Daniel Vašulín, avšak jeho budoucnost na Hané je nejistá, momentálně spíš nepravděpodobná. Hostuje tam bez opce z Plzně, která už podle redakčních zpráv oficiálně informovala Olomouc o zimním stáhnutí nejlepšího kanonýra ligy zpět. I proto, že příslib odchodu do zahraničí má v případě adekvátní nabídky nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. Držet ho na sílu by v určitých chvílích mohlo být kontraproduktivní, jak poznal už Hyského předchůdce Miroslav Koubek.
Viktoria záležitost odmítla komentovat, sedmadvacetiletý Vašulín mluví zatím taky neurčitě. „Abych řekl pravdu, vůbec o tom nepřemýšlím. Přišel jsem pomoct, hrát poháry a dávat góly. Ještě je měsíc před námi, udělám všechno pro to, aby se týmu dařilo a postoupilo se do jarní fáze Konferenční ligy. Co se bude dít, nezáleží úplně na mně. Uvidí se, nechávám to plavat,“ říká.
Další hostování však nepřichází v úvahu, muselo by jít už o lukrativní přestup. Plzeň logicky nechce svého soka posilovat. Kouč Sigmy Tomáš Janotka přiznává, že na Andrově stadionu se reprezentační náhradník řeší intenzivně. „Když si to takhle sedlo a stal se rozdílovým borcem, je to pro nás téma,“ nezapírá. „Dan všechno plnohodnotně odevzdává mančaftu. Jasně se ukazuje, že když hráči maximálně pracují pro mančaft, vrátí se jim to,“ chválí trenér.
Stejně tak management pracuje na tom, aby v Olomouci zůstal i Jan Kliment, jehož návrat po těžkém zranění se blíží. Smlouva nejlepšímu střelci, o kterého stála Slavia, končí v červnu. Čili od ledna může podepsat s platností od července jinde, což je pro spoustu adres navzdory otazníkům ohledně zdravotního stavu lákavá výzva.
„Obojí je momentálně v řešení. Vedení klubu bude dělat maximum pro to, aby oba dva hráče v Sigmě udrželo,“ odpovídá tiskový mluvčí Jiří Fišara.
Zájem o tři hráče konkurenta
Přesto už musí být ambiciózní značka připravena na alternativu bez Vašulína. I na to, že Klimentův comeback do bývalé formy bude trvat, což platí i pro Egypťana Jásira Núra. Je nutné okysličit ofenzivu. Hledá se útočník, desítka, křídlo, levý bek, což je jediná pozice v suverénní obraně, a případně ještě vyvážená osmička do středu pole. Těch není v Janotkově běhavém stylu nikdy dost.
Generální sportovní manažer Pavel Hapal s bossem Pavlem Hubáčkem už