Pravděpodobné sestavy: Baník už bez Riga i Šína, dva hroty Plzně a sparťanský trojzubec

Jak vypadají předpokládané sestavy pro 7. kolo Chance Ligy?
Jak vypadají předpokládané sestavy pro 7. kolo Chance Ligy?Zdroj: Koláž iSport.cz
Nejvyšší tuzemská fotbalová soutěž pokračuje 7. kolem. Bohemians po viróze a odloženém zápase zavítají do Pardubic. Dukla v důležitém souboji „o šest bodů“ vyzve svého souseda z tabulky Hradec Králové. Úřadující mistr Slavia se představí v Mladé Boleslavi, na Moravě změří síly Sigma s Baníkem a kolo uzavře duel Sparty se Zlínem. Jak vypadají pravděpodobné sestavy všech týmů?

  • Dukla doma ještě neprohrála a z prvních dvou zápasů na Julisce vytěžila čtyři body. Takhle dobrý start v domácím prostředí měla naposledy v sezoně 2017/18, kdy dvakrát vyhrála.
  • Darida proti Sigmě zapsal 12 získaných míčů. Nikdo v sezoně nevybojoval tolik balonů v jednom utkání. Celkově má v lize druhý nejvyšší počet (34) po Michalu Beranovi (37).

  • Posledních 13 ligových utkání Karviné neskončilo remízou. Naposledy se rozešla smírně v březnu s Duklou (0:0). Hned devět z těchto utkání skončilo jednobrankovým rozdílem.
  • Teplice táhnou sérii tří porážek v řadě a navíc prohrály hned čtyři z pěti zápasů nové sezony. Pokud z Karviné neodvezou ani bod, půjde ze strany Sklářů o nejhorší vstup do sezony.

  • Jablonec je po šesti kolech stále neporažený (3 výhry, 3 remízy), což se mu povedlo pouze dvakrát v historii. Bodový zisk týmu (12) je nejlepší od startu sezony 2019/20 (13).
  • Slovácko neudrželo čisté konto v devíti zápasech po sobě a naposledy udrželo nulu v závěru minulého ročníku proti Budějovicím. Jablonec drží sérii 14 utkání se vstřeleným gólem.

  • Pardubice mají nejmladší tým ligy. Základní jedenáctky týmu Davida Střihavky dosahují v průměru 24 let a 103 dní. Mladíci však zůstávají s jediným bodem na chvostu soutěže.
  • S pouhými třemi vstřelenými góly mají Bohemians na startu sezony nejhorší produktivitu ze všech ligových. Proti Pardubicím navíc neskórovali už ve třech duelech v řadě.

  • Boleslav inkasovala minimálně dvakrát v osmi ligových zápasech po sobě. Zároveň dostala v tomto ročníku už 16 gólů a má tak jednoznačně nejhorší defenzivu v soutěži.
  • V minulém kole se Slavia dvakrát prosadila po centru ze hry. Z těchto situací zatím žádný ligový tým nevytěžil víc gólů. Boleslav naopak inkasovala po centrech ze hry už pět branek.

  • V Liberci se utkají dva týmy s nejvyšším počet velkých šancí v této sezoně (16). Obě mužstva mají zároveň totožnou úspěšnost v proměňování těchto příležitostí (43,8 %).
  • Plzeň je na začátku sezony se 14 góly nejproduktivnějším týmem soutěže. Viktoria vstřelila také nejvíc branek uvnitř vápna (12), z otevřené hry (11) i v prvních poločasech (8).

  • Sigma má z pohledu obrany nejlepší start do sezony v samostatné historii. Pouhé tři branky za šest kol inkasovala také v sezoně 1997/98. Zároveň má zatím i nejlepší obranu v lize.
  • Baník před týdnem zapsal vůbec první ligovou výhru v sezoně, ale na úspěch venku stále čeká. V Olomouci však neprohrál už sedm zápasů po sobě (5 výher, 2 remízy).

  • Sparta dokázala zvrátit všechna tři ligová utkání, v nichž prohrávala, a se sedmi získanými body z nepříznivých pozic je nejlepší nejen v lize, ale i v top 10 evropských soutěžích.
  • Zlín má po šesti kolech úžasných 13 bodů, což je druhý nejlepší start v historii klubu. Pouze v sezoně 2016/17 nasbíral ve stejném počtu kol ještě o tři body navíc.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta651013:616
2Slavia642012:414
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Hr. Králové61237:105
11Dukla61235:85
12Slovácko61234:75
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice51045:93
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

