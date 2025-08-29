Pravděpodobné sestavy: Baník už bez Riga i Šína, dva hroty Plzně a sparťanský trojzubec
Nejvyšší tuzemská fotbalová soutěž pokračuje 7. kolem. Bohemians po viróze a odloženém zápase zavítají do Pardubic. Dukla v důležitém souboji „o šest bodů“ vyzve svého souseda z tabulky Hradec Králové. Úřadující mistr Slavia se představí v Mladé Boleslavi, na Moravě změří síly Sigma s Baníkem a kolo uzavře duel Sparty se Zlínem. Jak vypadají pravděpodobné sestavy všech týmů?
I v nynější sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy se vším všudy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 7. kolo je v sobotu už v 15:00.
Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.
- Dukla doma ještě neprohrála a z prvních dvou zápasů na Julisce vytěžila čtyři body. Takhle dobrý start v domácím prostředí měla naposledy v sezoně 2017/18, kdy dvakrát vyhrála.
- Darida proti Sigmě zapsal 12 získaných míčů. Nikdo v sezoně nevybojoval tolik balonů v jednom utkání. Celkově má v lize druhý nejvyšší počet (34) po Michalu Beranovi (37).
- Posledních 13 ligových utkání Karviné neskončilo remízou. Naposledy se rozešla smírně v březnu s Duklou (0:0). Hned devět z těchto utkání skončilo jednobrankovým rozdílem.
- Teplice táhnou sérii tří porážek v řadě a navíc prohrály hned čtyři z pěti zápasů nové sezony. Pokud z Karviné neodvezou ani bod, půjde ze strany Sklářů o nejhorší vstup do sezony.
- Jablonec je po šesti kolech stále neporažený (3 výhry, 3 remízy), což se mu povedlo pouze dvakrát v historii. Bodový zisk týmu (12) je nejlepší od startu sezony 2019/20 (13).
- Slovácko neudrželo čisté konto v devíti zápasech po sobě a naposledy udrželo nulu v závěru minulého ročníku proti Budějovicím. Jablonec drží sérii 14 utkání se vstřeleným gólem.
- Pardubice mají nejmladší tým ligy. Základní jedenáctky týmu Davida Střihavky dosahují v průměru 24 let a 103 dní. Mladíci však zůstávají s jediným bodem na chvostu soutěže.
- S pouhými třemi vstřelenými góly mají Bohemians na startu sezony nejhorší produktivitu ze všech ligových. Proti Pardubicím navíc neskórovali už ve třech duelech v řadě.
- Boleslav inkasovala minimálně dvakrát v osmi ligových zápasech po sobě. Zároveň dostala v tomto ročníku už 16 gólů a má tak jednoznačně nejhorší defenzivu v soutěži.
- V minulém kole se Slavia dvakrát prosadila po centru ze hry. Z těchto situací zatím žádný ligový tým nevytěžil víc gólů. Boleslav naopak inkasovala po centrech ze hry už pět branek.
- V Liberci se utkají dva týmy s nejvyšším počet velkých šancí v této sezoně (16). Obě mužstva mají zároveň totožnou úspěšnost v proměňování těchto příležitostí (43,8 %).
- Plzeň je na začátku sezony se 14 góly nejproduktivnějším týmem soutěže. Viktoria vstřelila také nejvíc branek uvnitř vápna (12), z otevřené hry (11) i v prvních poločasech (8).
- Sigma má z pohledu obrany nejlepší start do sezony v samostatné historii. Pouhé tři branky za šest kol inkasovala také v sezoně 1997/98. Zároveň má zatím i nejlepší obranu v lize.
- Baník před týdnem zapsal vůbec první ligovou výhru v sezoně, ale na úspěch venku stále čeká. V Olomouci však neprohrál už sedm zápasů po sobě (5 výher, 2 remízy).
- Sparta dokázala zvrátit všechna tři ligová utkání, v nichž prohrávala, a se sedmi získanými body z nepříznivých pozic je nejlepší nejen v lize, ale i v top 10 evropských soutěžích.
- Zlín má po šesti kolech úžasných 13 bodů, což je druhý nejlepší start v historii klubu. Pouze v sezoně 2016/17 nasbíral ve stejném počtu kol ještě o tři body navíc.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|2
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|11
Dukla
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|12
Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu