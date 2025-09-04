Budoucnost mám v Plzni, věří Slončík. Pomáhá mu Šádkova důvěra. Proč nevzal Baník?
Teď už je vysmátý, ale před pár dny měl pěkně zamotanou hlavu. Ve finále se Tom Slončík (20) rozhodoval, jestli půjde z Plzně hostovat zpátky do Hradce Králové, anebo zvolí ostravský Baník. Naháněli ho z obou klubů a on nereagoval na nic. „Sdělil jsem všem týmům, ať mě nekontaktují. A stejně mě kontaktovaly,“ směje se záložník reprezentace U21 před pátečním startem kvalifikace EURO se Skotskem v Uherském Hradišti.
Celá anabáze ho stála hodně psychických sil, které si přijel dobít domů do Zlína za rodinou a kamarády. „Potřeboval jsem na chvilku vypnout, nebylo to jednoduché rozhodování,“ líčí Tom Slončík, jenž dal nakonec přednost návratu do Hradce Králové. V Plzni si ovšem dveře nezavírá. Naopak věří, že se ve Viktorii brzy prosadí. Myslí si to prý i klubový šéf Adolf Šádek.
Přijel jste na sraz nově vytvořené jednadvacítky v jiné pozici než během předchozího cyklu, kdy jste patřil mezi nejmladší?
„Určitě to cítím jinak. Musel jsem respektovat, že byli v týmu starší hráči, kteří měli pozici u realizačního týmu trošku jinou. Mrzelo mě, že jsem se nedostal na EURO. Bojoval jsem o to, ale když jsem nebyl na březnovém srazu, asi jsem malinko očekával, že se na turnaj nepodívám. Respektoval jsem výběr trenéra. Teď je tu můj ročník. I věkově bych měl patřit k těm, na které by se mělo mužstvo v určitých chvílích spolehnout. Jsem za to rád a moc se na tento cyklus těším. Věřím, že budeme úspěšní.“
Nakopl vás psychicky přesun z Plzně do Hradce?
„Jsem zpátky na hřišti, což mi pomůže i po psychické stránce. Trošku mi to rozvázalo nohy i mysl, věřím, že to byl správný krok. S herním vytížením jsem v Plzni nemohl být spokojený. Těžko bych se dostával do národního týmu z pozice, kdy jsem skoro nic neodehrál.“
Rozhodoval jste se ve finále jen mezi Baníkem a „votroky“?
„Ve hře bylo víc týmů. Ale máte pravdu, ke konci jsem se rozhodoval mezi těmito dvěma kluby. Hodně jsem to konzultoval se svými blízkými. Jednoznačně rozhodlo to, že už jsem v Hradci byl a mám tam důvěru trenéra. Stále věřím ve svou budoucnost ve Viktorce, chci se tam vrátit a prosadit se. I proto jsem volil takhle. Kdybych měl řešit trvalý přesun, možná by bylo moje rozhodnutí jiné.“
Opravdu nebyla chvíle, kdy jste chtěl z Plzně zmizet natrvalo?
(chvíli přemýšlí) „Zatím jsem si ani jednou neřekl, že z Plzně odejdu, i když se člověku samozřejmě honí hlavou hodně myšlenek. Z rozhovorů s panem Šádkem jsem cítil, že on ve mně důvěru má a že věří, že jsem budoucnost Plzně. I proto tomu věřím víc. I když to bude trnitější cesta.“
Potřeboval jsem vypnout
Hradecký trenér David Horejš si veřejně postěžoval, že jste mu dva dny neodpovídal na vzkazy. Proč?
„Původně jsem neměl odejít nikam. Ale pak z mého rozhovoru s trenérem (Miroslavem Koubkem) vyplynulo, že půjdu. Během dne jsem se sbalil a odjel domů. Ani nebylo vyřešené, kde budu hrát. Potřeboval jsem si to nechat projít hlavou, mít čas pro sebe. Nabídek bylo víc, musel jsem si to promyslet. Sdělil jsem všem týmům, ať mě nekontaktují. A stejně mě kontaktovaly. (úsměv) Měl jsem toho plnou hlavu. Trénoval jsem individuálně, po delší době jsem viděl rodinu, přátele.“
Neříkal jste si, že není slušné nereagovat trenérům, členům vedení?
„Nebylo to z nějakého nerespektu. Oni mě znají a ví, jaký jsem. Nejsem namyšlený nebo povrchní. I panu Sabouovi (sportovnímu manažerovi Hradce Králové) jsem to oznámil. A on mi hned další den psal zprávu. Okamžitě jsem mu volal, ať mě chvilku nechá. (úsměv) I s trenérem Horejšem jsem si předtím dvakrát telefonoval. Pak mi posílal, že tam mám místo. To jsem slyšel už asi šestkrát před tím z různých stran. (smích) Jasně jsem mu řekl, že bude první, komu své rozhodnutí sdělím. Věděl jsem, že to bude chápat. Potřeboval jsem fakt chvilku vypnout.“
Jsou lidé, kteří nechápou, proč jste nedal přednost Baníku?
„Asi ano, slyšel jsem hodně reakcí. Nebudu tvrdit, že mě Baník nelákal. Ondra Novotný (známý moderátor a promotér Oktagonu) třeba říkal, že jsem sráč. To mě pobavilo. Ondru mám rád, v mnoha věcech je pro mě inspirací. Ale když to někdo vidí zvenčí, těžko se do toho dokáže vcítit. Takový názor by se mě mohl dotknout pouze v případě, že by to byla pravda. Ale já věřím ve svou budoucnost v Plzni.“
Mimochodem, pamatujete si půlroční angažmá kouče Michala Bílka ve Zlíně?
„Tehdy jsem byl asi ještě žák. Ale vybavuju si to. Řekl bych, že to byl jednoznačně nejlepší, nejsilnější Zlín. Společně s érou pana Páníka, když měl lauf. Celý realizační tým u jednadvacítky na mě působí zkušeným a zároveň klidným dojmem.“