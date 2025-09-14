Kolaps sparťanské defenzivy a Uchennova minela. Hradec prožil velký večer!
PRVNÍ DOJEM PAVLA ŠŤASTNÉHO | Hradci Králové vyšel výroční zápas k oslavě 120 let od založení klubu na jedničku. Jako první ligový tým zdolal v této sezoně Spartu. Klíčovými postavami domácího vítězství 2:1 se stali středopolař Vladimír Darida a zejména brankář Adam Zadražil. Co utkání ukázalo?
Hlavní události
- Ostrý start: To byl fofr, Hradečtí rozjeli utkání ve velkém stylu! Do sedmé minuty vedli o dva góly, které vměstnali do 125 sekund. Daridův ostrý centr si srazil do vlastní sítě stoper Uchenna, následně zkušený středopolař domácích prostřelil Vindahla z hrany velkého vápna. Sparťanská obrana zkolabovala.
- Rrahmaniho klička: I když snížil Veljko Birmančevič, první sparťanský gól jde do velké míry za Albionem Rrahmanim. Kosovan se po narážečce dostal do pokutového území, kde šikovnou levačkou přehrál Dairdu. To byl klíčový okamžik, který posunul přesnou přihrávkou pod sebe.
- Úspěšný blok: Sparta vyskládala napěchovaný ofenzivní val, vepředu hráli Kuol, Rrahmani, Kuchta, Birmančevič a později také urostlý Martinec. Šance přicházely, ale Hradeckým fungoval defenzivní blok. Postupně vyráželi i do rychlých brejků, díky čemuž uhlídali těsný náskok.
Kdo mě zaujal
- Adam Zadražil: Byl stěžejní postavou hradeckého týmu. Gólman, o kterého se v létě zajímalo italské Como, předvedl ve druhém poločase mimořádně povedené zákroky. Poradil si s pokusy Rrahmaniho, Kuchty i Sadílka.
Známka: 9/10
- Vladimír Darida: V pětatřiceti letech pomohl k tomu, že Hradečtí byli ve středu zálohy silnější. Byl u prvního gólu, druhý sám vstřelil. U Rrahmaniho finty z první půle těžko mohl dělat víc. V součtu odehrál velmi solidní utkání.
Známka: 8/10
Kdo mě zklamal
- Emmanuel Uchenna: Jednoznačně nejhorší zápas v této sezoně. Udělal obrovskou minelu, kterou lze jen složitě pochopit. Při vlastním gólu měl dostatek času na mnohem lepší reakci. Navíc v první půli dostal už pátou žlutou kartu za sedm ligových utkání. To je alarmující.
Známka: 4/10
- Jan Kuchta: Ve druhém poločase ztroskotal na Zadražilovi. A víc toho za celé utkání ani neměl. Už od startu utkání se složitě dostával do kombinací, nebyl tolik aktivní, chyběly mu agresivita a pohyb.
Známka: 4/10