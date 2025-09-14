Kometa Tomek (16)! Teenager dal dva góly a zlomil rekord: Ukázala se moje dřina
Páni, tohle je pecka! Karlovy Vary do nové sezony vyrukovaly s 16letým útočníkem Petrem Tomkem. Odvážný pokus, který se v čím dál víc našlapané extralize moc nenosí. Jenže nadaný mladík v neděli všechny šokoval, když zpražil Olomouc dvěma fíky. „Jsou tu hráči z masa a kostí jako já. Góly pro mě znamenají hodně, ukázala se moje tvrdá dřina,“ těšilo rekordmana. Jediná kaňka? Příspěvek teenagera nikdo z domácích nepodpořil, takže Energie započetla prohru 2:4.
Nejzápadnější klub extraligy to s mladíky umí, v nedávné době vytáhl k draftu do NHL útočníky Jiřího Kulicha i Vojtěcha Čihaře. A ve vydatné podpoře zejména ofenzivních talentů Energie pokračuje dál. Nový klenot nese jméno Petr Tomek a v 16 letech a 327 dnech dal v neděli premiérový gól mezi muži. Ne jeden – rovnou dva.
Zapsal se tak jako 16. nejmladší střelec v historii domácí soutěže a po Vojtěchu Polákovi druhý v dějinách Varů. Jenže aby v tak nízkém věku někdo na gólovou prvotinu v témže zápase navázal i druhým zásahem, to se ještě v Česku nepovedlo.
Tedy až do neděle, kdy nedávný účastník prestižního Hlinka Gretzky Cupu prokázal chuť po dorážkách a zakončení. První zásah do klece vyloženě dorval přes betony Matěje Machovského.
„Jsem rád, že góly nějak padly. Snažil jsem se tlačit do brány, hodně střílet, ale ani to bohužel k výhře nepomohlo,“ popisoval Tomek rozporuplné dojmy. „S výhrou by to bylo sladší. Hokej je týmový sport, nehraje se na individuální body.“
Varům rozumím, říká expert
Na srpnovém turnaji osmnáctiletých ještě mladík tolik nevynikal. Reprezentaci se proti vesměs urostlejším vrstevníkům nedařilo vniknout do finální třetiny hřiště, střelecky zaostávala. Na to pochopitelně trpěly individuality. Jenže Vary Tomkovi svým bruslivým a aktivním stylem sedí. Neztrácí se ani se 70 kily, navíc nenese zdaleka takový díl odpovědnosti jako v osmnáctkách. Trenér Pavel Patera šestnáctiletému svěřenci pomohl rovněž přemístěním z centra na křídlo.
„Je to šikovnej a chytrej hráč, ale trochu papírák, nemá kilogramy. Klobouk dolů před Vary, že mají odvahu, dají ho do sestavy. Není to kdovíjaký talent typu Kulicha nebo Čihaře, ale rozumím tomu, jakým stylem se do toho organizace Varů pouští. Chce dávat prostor mladým hráčům, aby do klubu chodili,“ řekl o něm v podcastu Zimák expert Radek Duda.
Proti Olomouci, kterou při otočce skóre z 0:2 spasil zejména dvougólový kapitán Jiří Ondrušek, odehrál Tomek sedm minut a 41 sekund. Právě nižší vytížení je aktuálně hlavním důvodem, proč by se u naděje nabízela cesta do juniorky. Za tu naskočil v aktuální sezoně pouze jednou na startu září. Gólovou parádou si nyní křikl o větší prostor. Jistě bude záležet i na výsledcích Energie.
Petr Tomek v této sezoně
Soupeř
Výsledek
Čas na ledě
Vítkovice
4:7
9:50
Litvínov
4:0
7:21
Olomouc
2:4
7:41
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž