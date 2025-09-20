Předplatné

ONLINE: Sparta - Plzeň. Hraje Mercado, Kuchta na lavičce. Za hosty Durosinmi i Adu

Emmanuel Uchenna se raduje ze své druhé trefy proti Dukle
Emmanuel Uchenna se raduje ze své druhé trefy proti DukleZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Chance Liga
Šlágr devátého kola Chance Ligy je tu. Fotbalisté Sparty v něm doma hrají proti Plzni. Domácí chtějí odčinit prohru v Hradci Králové, hosté by naopak rádi navázali na předešlá utkání, v domácí soutěži totiž drží sérii čtyř duelů bez prohry. Kdo očekávaný duel ovládne? Domácím chybí zraněný kapitán Lukáš Haraslín, Jan Kuchta začíná duel na lavičce. Zápas se startem v 18.00 sledujte ONLINE na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec963014:621
2Slavia862018:620
3Sparta861117:919
4Plzeň843116:715
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Karviná940514:1312
8Hr. Králové933312:1312
9Liberec832311:1011
10Bohemians73135:810
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

