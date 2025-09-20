ONLINE: Sparta - Plzeň. Hraje Mercado, Kuchta na lavičce. Za hosty Durosinmi i Adu
Šlágr devátého kola Chance Ligy je tu. Fotbalisté Sparty v něm doma hrají proti Plzni. Domácí chtějí odčinit prohru v Hradci Králové, hosté by naopak rádi navázali na předešlá utkání, v domácí soutěži totiž drží sérii čtyř duelů bez prohry. Kdo očekávaný duel ovládne? Domácím chybí zraněný kapitán Lukáš Haraslín, Jan Kuchta začíná duel na lavičce. Zápas se startem v 18.00 sledujte ONLINE na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|2
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|3
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|8
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|9
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|10
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu