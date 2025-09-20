Panák: Čekali jsme, že Plzeň bude hrát trochu jinak. O chybě i kapitánské pásce
Zase měl na rukávu kapitánskou pásku. Jako v minulé sezoně. Před tou aktuální ji předal Lukáši Haraslínovi, ale proti Plzni vyběhl kvůli zranění slovenského křídelníka znovu jako sparťanský šéf. Stoper Filip Panák přispěl k výhře 2:1, i když měl i slabší chvilku, ke které se přiznal. Byl u inkasované branky na začátku druhé půle.
Proč se dostala Viktoria do vedení?
„Ještě jsem to neviděl ze záznamu, ale nahoře jsme ztratili balon a oni měli rychlý přechod. Pak jsme my stopeři mohli, nebo spíš měli, být blíž u sebe. Mohl jsem asi couvnout rychleji, ale byla to rychlá akce, situace. V tu chvíli jsme na sebe nemluvili, jak jsme měli, je to o komunikaci a rozhodování. Ale myslím, že v defenzivě jsme odehráli dobrý zápas.“
Byl těžký?
„Ano, Plzeň je dobrý tým, jsou rychlí, speciálně ti tři nahoře jsou nepříjemní, takže si něco vytvořili. Čekali jsme, že budou hrát trochu jinak.“
V čem?
„Myslím v rozestavení, jen na jednoho útočníka, ale byli tam vlastně tři. Bylo to těžké, nevěděli jsme, z které strany tam přiletí hráč. Všichni jsou skvělí, navíc soubojoví. První poločas byl takový pomalejší, ale ve druhém se to z naší strany rozjelo. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát.“
Potřebovali jste to po prohře v Hradci Králové?
„Myslím, že to bylo lepší, v prvním poločase jsme hráli do defenzivy daleko týmověji, všichni jsme byli rychle pod balonem. Plzeň měla těžké se do nás dostat. Mohli jsme proměnit nějakou šanci, tím jsme si to udělali těžší. Naštěstí máme takovou kvalitu, že jsme dokázali dát dva góly.“
Jak jste se cítil osobně? Nastoupil jste po třech týdnech, předtím jste byl delší dobu zraněný.
„Je to dobré, nic mě nebolí, ale samozřejmě, po fyzické stránce je to těžké. Nehrál jsem moc, od začátku přípravy vlastně jen tři zápasy. Ale herně se cítím dobře.“
Nastoupil jste s páskou. Jste druhý kapitán?
„Vždycky je to rozhodnutí trenéra. Pro nás se nic nemění, ty věci zůstávají stejné. Každý z nás hráčů má nějakou úlohu, někdo je hlasitější, víc mluví, někdo se soustředí na sebe. Nemám problém si ji vzít, ale kdyby ji měl někdo jiný, tak také ne. Změna kapitána bylo trochu moje i týmové rozhodnutí, mluvil jsem o tom i s Brianem Priskem, co by bylo nejlepší. Myslím, že je to pro všechny lepší varianta.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|3
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|8
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|9
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|10
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu