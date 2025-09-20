Šlágr na Letné: nenávist, souboj o puntík i ekvádorské tanečky. Červ dráždil sparťany
Hanlivý pokřik, který si jeho terč vlastně nechal patentovat jako svoji marku, už Letnou nezněl, ale nenávist mezi Spartou a Plzní nemizí (zdaleka) ani po čtyřech letech, kdy ukončil David Limberský kariéru. Česká klasika posledních patnácti let znovu dodala napětí, souboje, hádky, filmování, souboj o penaltový puntík, ale také jihoamerické - a nakonec vítězné - tanečky. Plus vítězství domácích 2:1.
Ne, Plzeň není v hlavním městě oblíbená. Dokonce David Prachař, známý herec a slávista dědictvím slávista jako řemen, před časem v rozhovor pro deník Sport řekl: „Titul radši přeju Spartě než Viktorce.“
Silná slova.
Západočeský vpád do zavedených poměrů, který se udál před nějakými patnácti lety a stále trvá, prostě dráždí mocné. Tady se bere animozita, nesnášenlivost.
Projevila se i v sobotu večer na Letné. „Zkur… Plzeň,“ znělo z tribun až nepříjemně často. Dokonce pořadatelé museli upozorňovat domácí sektory, že by v případě pokračování mohlo dojít k přerušení či ukončení zápasu.
Ekvádorci začali tancovat
Také na place se to mlelo. Velkou rozepři měli kupříkladu Albion Rrahmani s Martinem Jedličkou. Sparťany dráždil, jako ostatně vždycky, Lukáš Červ. Angelo Preciado zase poměrně drsně fauloval Jana Palusku.
Rušno bylo také kolem rozhodující chvíle. Nebo spíše místa. Když se Veljko Birmančevič chystal na penaltu, Jan Kuchta pro jistotu hlídal puntík, aby mu ho někdo z protihráčů nerozdupal. I to se na trávnících děje.
Na druhou stranu došlo i na kulturu. Vlastně poprvé se vedle sebe postavili Ekvádorci Preciado a John Mercado. Trenér Sparty Brian Priske totiž premiérově využil druhého z nich na pravé desítce či křídle. Mladší z dua zahrál slušně, navíc vyrovnal.
Pánové se pak sešli u rohového praporku a začali tancovat. Bylo to až úsměvné, ostatní sparťané totiž ihned valili do středového kruhu, aby se hrálo dál. Rozcvičující Kuchta hnal dvojičku za spoluhráči, jenže borci měli prostě svou chvíli.
Užili si ji. A pak i vítězství.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|3
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|8
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|9
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|10
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu