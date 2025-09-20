Šlágr na Letné: nenávist, souboj o puntík i ekvádorské tanečky. Červ dráždil sparťany

Předplatné

Gólová radost Johna Mercada a Angela Preciada
Gólová radost Johna Mercada a Angela PreciadaZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Penaltový zákrok Matěje Vydry na Angela Preciada
Reakce Veljka Birmančeviče po střele do břevna
Veljko Birmančevič proměnil penaltu
Gólová radost Veljka Birmančeviče
Filip Panák nastoupil s kapitánskou páskou
Václav Jemelka ve skluzu zasahuje proti Angelu Preciadovi
Matěj Vydra poslal Plzeň na Letné do vedení
Hanlivý pokřik, který si jeho terč vlastně nechal patentovat jako svoji marku, už Letnou nezněl, ale nenávist mezi Spartou a Plzní nemizí (zdaleka) ani po čtyřech letech, kdy ukončil David Limberský kariéru. Česká klasika posledních patnácti let znovu dodala napětí, souboje, hádky, filmování, souboj o penaltový puntík, ale také jihoamerické - a nakonec vítězné - tanečky. Plus vítězství domácích 2:1.

Ne, Plzeň není v hlavním městě oblíbená. Dokonce David Prachař, známý herec a slávista dědictvím slávista jako řemen, před časem v rozhovor pro deník Sport řekl: „Titul radši přeju Spartě než Viktorce.“

Silná slova.

Západočeský vpád do zavedených poměrů, který se udál před nějakými patnácti lety a stále trvá, prostě dráždí mocné. Tady se bere animozita, nesnášenlivost.

Projevila se i v sobotu večer na Letné. „Zkur… Plzeň,“ znělo z tribun až nepříjemně často. Dokonce pořadatelé museli upozorňovat domácí sektory, že by v případě pokračování mohlo dojít k přerušení či ukončení zápasu.

Ekvádorci začali tancovat

Také na place se to mlelo. Velkou rozepři měli kupříkladu Albion Rrahmani s Martinem Jedličkou. Sparťany dráždil, jako ostatně vždycky, Lukáš Červ. Angelo Preciado zase poměrně drsně fauloval Jana Palusku.

Rušno bylo také kolem rozhodující chvíle. Nebo spíše místa. Když se Veljko Birmančevič chystal na penaltu, Jan Kuchta pro jistotu hlídal puntík, aby mu ho někdo z protihráčů nerozdupal. I to se na trávnících děje.

Na druhou stranu došlo i na kulturu. Vlastně poprvé se vedle sebe postavili Ekvádorci Preciado a John Mercado. Trenér Sparty Brian Priske totiž premiérově využil druhého z nich na pravé desítce či křídle. Mladší z dua zahrál slušně, navíc vyrovnal.

Pánové se pak sešli u rohového praporku a začali tancovat. Bylo to až úsměvné, ostatní sparťané totiž ihned valili do středového kruhu, aby se hrálo dál. Rozcvičující Kuchta hnal dvojičku za spoluhráči, jenže borci měli prostě svou chvíli.

Užili si ji. A pak i vítězství.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Jablonec963014:621
3Slavia862018:620
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Karviná940514:1312
8Hr. Králové933312:1312
9Liberec832311:1011
10Bohemians73135:810
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

