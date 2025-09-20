Koubek: Strhující utkání. Matěj se zachoval nešťastně, chtěl pomoct mužstvu…
Porážka na Letné ho pochopitelně mrzela. Miroslav Koubek hodnotil plzeňskou ztrátu 1:2 se Spartou se smutkem v hlase, sám věděl, že jeho tým v sobotu večer ztratil velmi dobře rozehraný zápas. Rozhodla penalta a vyloučení Matěje Vydry, na což Západočeši už nedokázali reagovat. „Měli jsme ve vedení vydržet déle,“ mrzelo zkušeného kouče, že Viktoria náskok ztratila už po třech minutách po vstřelení první branky po hlavičce svého kapitána.
Mrzí vás, že jste vedli jen tři minuty?
„To byla chyba, nemělo se to stát. Ve vedení jsme měli vydržet déle, pak se zápas logicky překlápí do obranné polohy, výhodu měl soupeř. Jeden dloubák jsme nezvládli, Spartě vyšla taková nestandardní akce a vyrovnala z ní.“
Co říkáte na penaltu a po zhlédnutí videa následnou červenou pro Matěje Vydru?
„Ještě jsem to neviděl ze záznamu, ale myslím, že penalta by v tomto případě stačila. Byl to pro nás dvojitý trest, ale v tomhle případě přesně neznám pravidla. Matěj říkal, že u toho trošku podklouzl. Situace vznikla z toho, kdy jsme měli na hřišti o hráče méně. Sampson (Dweh) v tu chvíli stál u lajny a chyběl nám. Matěj se za něj zatahoval, chtěl pomoct mužstvu a zachoval se nešťastně. Byl to klíčový moment. Sampson měl křeče, byl ošetřovaný a sudí ho poslal ze hřiště.“
Bylo tam ale dost tvrdých zákroků, souhlasíte?
„Rozhodčí nemá cenu komentovat. Třeba u Spáčila (zákrok od Preciada) mám pocit, že bylo možné přísnější potrestání. Rozhodují to ale takhle, podruhé je to třeba jinak, ale nechci se do toho teď pouštět. Mám to z dálky, udělám si k tomu pořádný úsudek, až to uvidím v klidu na videu. Teď to nechci komentovat, bylo by to ode mě neseriózní.“
Proč jste se rozhodli postavit od začátku tři útočníky Vydru, Adua a Durosinmiho?
„Když má Sparta tři stopery a dva středopolaře, řekli jsme si, že uděláme šablonu na šablonu a budeme presovat. Byl to celkem jednoduchý plán a docela nám to vycházelo. Tlačili jsme na ně, neměli jsme s tím problém a hráli jsme vysoko. Druhou půli jsme od toho trošku ustoupili, síly nám ubývaly. Problém byl v kvalitě hry, hlavně v první půli jsme byli na míči, ale nedotáhli jsme některé akce při přechodu do útoku do lepšího řešení. Dělali jsme tam špatná rozhodnutí, nepřesné přihrávky. Matěj (Vydra) se skvěle nabízel při nábězích za obranu, ale kluci ho nedokázali najít. Nebyl v nábězích sám, dostávali se tam i naši další hráči. Součástí plánu bylo dostat se obráncům Sparty co nejvíc za záda, některé akce jsme měli řešit lépe a byli jsme nepřesní. Sparta byla celkově o něco lepší na balonu, kde má vysokou kvalitu hlavně u koncových hráčů.“
V případě výhry jste se mohli bodově dotáhnout na Spartu, takhle vaše ztráta narostla. Jaký vliv bude mít výsledek na další pokračování ligy?
„Chtěli jsme tady uspět, matematika to říká jasně. Teď nám čelo zase odskočilo. Chceme být v tabulce co nejvýš, ale zda chceme být mistrem, to teď asi není stěžejní otázka. Určitě je tohoto zápasu škoda, daleko k bodům jsme nebyli. Domnívám se, že šlo o strhující utkání, obě mužstva hrála ofenzivně. Nemám rád nahoru, dolů, tak řeknu třeba up and down.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|3
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|8
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|9
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|10
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu