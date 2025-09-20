Předplatné

Mercado se poprvé trefil. Kam s ním? Rrahmani či Kuchta a proč Panák nepřesvědčil

Video placeholder
Mercado se poprvé trefil. Kam s ním do sestavy? Rrahmani nebo Kuchta a proč Panák nepřesvědčil
Veljko Birmančevič proměnil penaltu
Matěj Vydra byl vyloučen
Penaltový zákrok Matěje Vydry na Angela Preciada
Reakce Veljka Birmančeviče po střele do břevna
Gólová euforie Matěje Vydry
Gólová radost Johna Mercada a Angela Preciada
Gólová radost hráčů Plzně
18
Fotogalerie
Jiří Fejgl, Pavel Šťastný
Chance Liga
Sparta zvládla domácí zápas s Plzní a zvítězila 2:1. Rozhodl z penalty Veljko Birmančevič. Letenští se zdají být zpět na koni po předešlé porážce v Hradci. Neduhy by ale redaktoři Jiří Fejgl s Pavlem Šťastným našli. Nevýrazným výkonem se prezentoval s kapitánskou páskou hrající Filip Panák. Co říkají na premiérového střelce Mercada, líbí se jim na hrotu víc Kuchta nebo Rrahmani a jak zhodnotili odvážné, útočné rozestavení Viktorie Plzeň?

  • Kde měla Sparta nedostatky?
  • Proč Panák není ve formě, ve které by měl být?
  • Byl Vydrův faul na červenou?
  • Zasloužila si Plzeň lepší výsledek?
  • V čem Viktoriáni tápou?

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Jablonec963014:621
3Slavia862018:620
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Karviná940514:1312
8Hr. Králové933312:1312
9Liberec832311:1011
10Bohemians73135:810
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
