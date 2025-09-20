Mercado se poprvé trefil. Kam s ním? Rrahmani či Kuchta a proč Panák nepřesvědčil
Sparta zvládla domácí zápas s Plzní a zvítězila 2:1. Rozhodl z penalty Veljko Birmančevič. Letenští se zdají být zpět na koni po předešlé porážce v Hradci. Neduhy by ale redaktoři Jiří Fejgl s Pavlem Šťastným našli. Nevýrazným výkonem se prezentoval s kapitánskou páskou hrající Filip Panák. Co říkají na premiérového střelce Mercada, líbí se jim na hrotu víc Kuchta nebo Rrahmani a jak zhodnotili odvážné, útočné rozestavení Viktorie Plzeň?
- Kde měla Sparta nedostatky?
- Proč Panák není ve formě, ve které by měl být?
- Byl Vydrův faul na červenou?
- Zasloužila si Plzeň lepší výsledek?
- V čem Viktoriáni tápou?
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|3
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|8
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|9
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|10
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu