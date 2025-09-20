Předplatné

Real porazil Espaňol a pokračuje bez ztráty bodu. Dál se nedaří Gironě

Real Madrid porazil Espaňol góly Militaa a Mbappého 2:0 a zůstal stoprocentní
La Liga
Fotbalisté Realu Madrid porazili v 5. kole španělské ligy 2:0 Espaňol Barcelona a stále bez ztráty bodu vedou tabulku. Svěřence Xabiho Alonsa nasměroval k vítězství gól stopera Édera Militaa, který se trefil ze 30 metrů do levého horního rohu branky. Po změně stran se zpoza vápna trefil přesně k tyči Kylian Mbappé.

Francouzský útočník vstřelil od začátku kalendářního roku 37 branek ve všech soutěžích, z čehož šest bylo zpoza pokutového území. V obou těchto statistikách je nejlepším hráčem z pěti nejlepších evropských lig.

Espaňol prohrál poprvé v sezoně a nenavázal na předchozí vzájemný duel, ve kterém v únoru doma nad Realem Madrid zvítězil 1:0. V neúplné tabulce zůstal na třetím místě.

Girona na domácím hřišti podlehla nováčkovi z Levante 0:4 a vůbec poprvé v historii LaLigy dostala dvě červené karty v jednom zápase. Od začátku sezony Girona prohrála čtvrtý zápas z pěti a na premiérové vítězství v sezoně stále čeká. Za poslední dvě sezony odehrál katalánský celek s ligovými nováčky 13 zápasů a poprvé s některým z nich prohrál až nyní.

La Liga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Real550010:215
2Barcelona431013:310
3Espanyol53118:710
4Bilbao43016:49
5Getafe43016:49
6Real Betis62319:79
7Villarreal42118:37
8D. Alavés42114:37
9Elche 41306:46
10CA Osasuna42023:26
11Atlético41215:45
12Levante51139:94
13Sevilla41127:74
14Vallecano41124:54
15Celta Vigo50414:64
16Valencia41124:84
17Oviedo41031:73
18Real Sociedad50235:92
19Mallorca40134:91
20Girona50142:151
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

