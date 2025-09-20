Real porazil Espaňol a pokračuje bez ztráty bodu. Dál se nedaří Gironě
Fotbalisté Realu Madrid porazili v 5. kole španělské ligy 2:0 Espaňol Barcelona a stále bez ztráty bodu vedou tabulku. Svěřence Xabiho Alonsa nasměroval k vítězství gól stopera Édera Militaa, který se trefil ze 30 metrů do levého horního rohu branky. Po změně stran se zpoza vápna trefil přesně k tyči Kylian Mbappé.
Francouzský útočník vstřelil od začátku kalendářního roku 37 branek ve všech soutěžích, z čehož šest bylo zpoza pokutového území. V obou těchto statistikách je nejlepším hráčem z pěti nejlepších evropských lig.
Espaňol prohrál poprvé v sezoně a nenavázal na předchozí vzájemný duel, ve kterém v únoru doma nad Realem Madrid zvítězil 1:0. V neúplné tabulce zůstal na třetím místě.
Girona na domácím hřišti podlehla nováčkovi z Levante 0:4 a vůbec poprvé v historii LaLigy dostala dvě červené karty v jednom zápase. Od začátku sezony Girona prohrála čtvrtý zápas z pěti a na premiérové vítězství v sezoně stále čeká. Za poslední dvě sezony odehrál katalánský celek s ligovými nováčky 13 zápasů a poprvé s některým z nich prohrál až nyní.
La Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|5
|5
|0
|0
|10:2
|15
|2
Barcelona
|4
|3
|1
|0
|13:3
|10
|3
Espanyol
|5
|3
|1
|1
|8:7
|10
|4
Bilbao
|4
|3
|0
|1
|6:4
|9
|5
Getafe
|4
|3
|0
|1
|6:4
|9
|6
Real Betis
|6
|2
|3
|1
|9:7
|9
|7
Villarreal
|4
|2
|1
|1
|8:3
|7
|8
D. Alavés
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|9
Elche
|4
|1
|3
|0
|6:4
|6
|10
CA Osasuna
|4
|2
|0
|2
|3:2
|6
|11
Atlético
|4
|1
|2
|1
|5:4
|5
|12
Levante
|5
|1
|1
|3
|9:9
|4
|13
Sevilla
|4
|1
|1
|2
|7:7
|4
|14
Vallecano
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|15
Celta Vigo
|5
|0
|4
|1
|4:6
|4
|16
Valencia
|4
|1
|1
|2
|4:8
|4
|17
Oviedo
|4
|1
|0
|3
|1:7
|3
|18
Real Sociedad
|5
|0
|2
|3
|5:9
|2
|19
Mallorca
|4
|0
|1
|3
|4:9
|1
|20
Girona
|5
|0
|1
|4
|2:15
|1
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup