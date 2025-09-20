Předplatné

Vitík hrál poprvé celý zápas za Boloňu. Přispěl k výhře, jeho tým rozhodl v nastavení

Martin Vitík poprvé odehrál celý zápas za BoloňuZdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
Itálie - Serie A
Boloňa ve 4. kole italské fotbalové ligy porazila Janov 2:1. Rozhodla o tom devátá minuta nastavení, ve které se prosadil z penalty Riccardo Orsolini. Český obránce Martin Vitík odehrál v dresu domácích poprvé celý ligový zápas, ve kterém ovládl 11 ze 14 vzdušných soubojů. Jeho tým zvítězil i ve druhém domácím duelu sezony a v neúplné tabulce je na 8. místě.

Janov na hřišti Boloni prohrál po šesti zápasech poprvé od února 2018 a v tomto kalendářním roku je stále jediným týmem, který na boloňské půdě zvítězil. Svěřenci trenéra Patricka Vieiry na premiérový zisk tří bodů v nové sezoně stále čekají. Na kontě mají dva body.

Italská fotbalová liga - 4. kolo:

Boloňa - FC Janov 2:1
Branky: 73. Castro, 90.+9 Orsolini z pen. - 63. Ellertsson

18:00 Hellas Verona - Juventus Turín,

20:45 Udine - AC Milán.

Serie A 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Neapol33006:19
2Juventus33007:39
3Cagliari42115:37
3Cremonese32105:37
5Udinese32104:27
6AC Milán32014:26
7AS Řím32012:16
8Boloňa42023:36
9Atalanta31206:35
10Como31113:24
11Torino31111:54
12Inter Milán31029:63
13Lazio31024:33
14Sassuolo31023:53
15Fiorentina30212:42
15Janov40222:42
17Verona30211:52
18Pisa30121:31
19Parma30121:51
20Lecce40132:81

