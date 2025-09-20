Vitík hrál poprvé celý zápas za Boloňu. Přispěl k výhře, jeho tým rozhodl v nastavení
Boloňa ve 4. kole italské fotbalové ligy porazila Janov 2:1. Rozhodla o tom devátá minuta nastavení, ve které se prosadil z penalty Riccardo Orsolini. Český obránce Martin Vitík odehrál v dresu domácích poprvé celý ligový zápas, ve kterém ovládl 11 ze 14 vzdušných soubojů. Jeho tým zvítězil i ve druhém domácím duelu sezony a v neúplné tabulce je na 8. místě.
Janov na hřišti Boloni prohrál po šesti zápasech poprvé od února 2018 a v tomto kalendářním roku je stále jediným týmem, který na boloňské půdě zvítězil. Svěřenci trenéra Patricka Vieiry na premiérový zisk tří bodů v nové sezoně stále čekají. Na kontě mají dva body.
Italská fotbalová liga - 4. kolo:
Boloňa - FC Janov 2:1
Branky: 73. Castro, 90.+9 Orsolini z pen. - 63. Ellertsson
18:00 Hellas Verona - Juventus Turín,
20:45 Udine - AC Milán.
Serie A 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Neapol
|3
|3
|0
|0
|6:1
|9
|2
Juventus
|3
|3
|0
|0
|7:3
|9
|3
Cagliari
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|3
Cremonese
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|5
Udinese
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|6
AC Milán
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
AS Řím
|3
|2
|0
|1
|2:1
|6
|8
Boloňa
|4
|2
|0
|2
|3:3
|6
|9
Atalanta
|3
|1
|2
|0
|6:3
|5
|10
Como
|3
|1
|1
|1
|3:2
|4
|11
Torino
|3
|1
|1
|1
|1:5
|4
|12
Inter Milán
|3
|1
|0
|2
|9:6
|3
|13
Lazio
|3
|1
|0
|2
|4:3
|3
|14
Sassuolo
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|15
Fiorentina
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|15
Janov
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|17
Verona
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|18
Pisa
|3
|0
|1
|2
|1:3
|1
|19
Parma
|3
|0
|1
|2
|1:5
|1
|20
Lecce
|4
|0
|1
|3
|2:8
|1