Priske popsal návštěvu rozhodčích v Hradci. Na další dotazy nechtěl odpovídat
Byť slavil vítězný obrat nad Plzní (2:1), odpálil tiskovou konferenci s vážným výrazem ve tváři. Brian Priske, trenér Sparty, poprvé promluvil na veřejnosti o návštěvě v kabině rozhodčích po utkání v Hradci Králové (1:2).
„Než se budete ptát, chci se vyjádřit k tématu z Hradce,“ začal vyprávět Priske v sobotu večer. „Byl to pro mě náročný týden a doufám, že pochopíte, že v tuto chvíli nebudu odpovídat na vaše dotazy, a to s veškerým respektem k vám a fanouškům,“ pokračoval.
Tématem jeho dlouhého monologu se stala kauza, která se v posledních dnech dostala před disciplinární komisi. Priske po první ligové prohře 1:2 v Hradci Králové vstoupil do kabiny rozhodčích, které šéfoval Jan Beneš. Podle dostupných videozáznamů v ní strávil téměř tři minuty.
„Beru to jako osobní útok na mě jako na člověka a kouče,“ zmínil Priske. „Jak bylo vidět z videa, které se dostalo ilegálně do oběhu, přišel jsem do kabiny pětačtyřicet minut po konci utkání. A byl jsem klidný, ještě jsem se zeptal ochranky, kde je šatna rozhodčích,“ vyprávěl dánský trenér.
Článek pokračuje pod infografikou.
Jako první na situaci po nedělním utkání upozornil deník Sport a web iSport. „Zaklepal jsem na dveře, zcela bez emocí, a rozhodčí akceptovali, že jsem přišel. Pozdravil jsem, popřál jim hodně štěstí do dalšího průběhu sezony. A součástí toho byla omluva čtvrtému rozhodčímu za incident během zápasu. Po pár slovech jsem opustil kabinu. To je vše, co můžu říct,“ líčil Priske.
Ve čtvrtek předstoupí před komisi, která s ním zahájila disciplinární řízení. „Respektuju, že jsem předvolaný. A těším se, až se setkám s komisí, vše jim vysvětlím a zodpovím speciální dotazy. Doufám, že to ve čtvrtek skončí,“ uzavřel Priske a pak už jako obvykle odpovídal na otázky týkající se sobotního zápasu s Plzní.
Disciplinární komise bude nejspíš řešit především to, zda dánský trenér porušil paragraf 69 Soutěžního řádu ve znění: „Kdo vstoupí do kabiny rozhodčího v rozporu se Soutěžním řádem (…), bude potrestán zákazem činnosti až na tři měsíce, nebo výkonem fotbalově prospěšné činnosti, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 100 tisíc korun.“
Vše se bude řešit ve čtvrtek v sídle Ligové fotbalové asociace.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|3
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|8
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|9
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|10
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu